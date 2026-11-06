Foire aux questions

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Que recouvre la notion d’identités non humaines (NHI) en cybersécurité ?

Les identités non humaines désignent des comptes et informations d’accès utilisés par des logiciels plutôt que par des personnes : comptes de service, clés API, jetons OAuth, certificats, etc. Elles servent à automatiser des tâches et à permettre à des applications, scripts ou agents IA d’appeler d’autres services (Slack, bases de données, dépôts Git…). Le risque vient du fait que ces identités sont souvent créées rapidement, peu documentées et réutilisées longtemps, parfois avec des droits trop larges. Comme elles ne « se connectent » pas comme un utilisateur classique, elles échappent plus facilement aux contrôles habituels (revues d’accès, MFA, rotation régulière). Les sécuriser consiste d’abord à les inventorier, puis à réduire et surveiller leurs privilèges.

À quoi servent les clés API et les jetons d’authentification, et pourquoi posent-ils un problème avec les agents IA ?

Une clé API ou un jeton d’authentification est un sésame technique permettant à un logiciel d’accéder à une API, donc à des fonctions et des données d’un service distant. Un jeton est souvent limité dans le temps et lié à des permissions, tandis qu’une clé API est parfois plus statique et donc plus risquée si elle fuit. Avec des agents IA capables d’enchaîner des actions (lire, écrire, supprimer, déployer du code), un secret mal protégé peut ouvrir la porte à des opérations à fort impact. Le principal enjeu est d’empêcher qu’un agent réutilise un jeton pour sortir de son périmètre (exfiltration, modification de configurations, accès à des dépôts). D’où l’importance de la traçabilité (qui a créé/attribué le secret) et du contrôle fin des permissions.

Que signifie appliquer le principe du moindre privilège à un agent IA entre développement et production ?

Le principe du moindre privilège consiste à donner à un agent uniquement les droits strictement nécessaires à sa mission, et pas davantage. Concrètement, un agent peut être autorisé à exécuter des actions en environnement de développement (tests, lecture de logs, modifications limitées), tout en étant bloqué en production, où la moindre erreur ou action malveillante impacte des clients. La séparation dev/prod réduit le rayon d’action en cas de compromission d’un identifiant ou de comportement inattendu de l’agent. Dans les organisations matures, cela s’accompagne de règles de contrôle d’accès (RBAC/ABAC), de validations humaines pour certaines actions, et d’une journalisation détaillée. L’objectif est de limiter les dégâts tout en gardant l’automatisation utile.