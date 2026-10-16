En rachetant Varonis pour 6,3 milliards de dollars, l'entreprise américaine Proofpoint signe un gros coup dans la cybersécurité, avec un pari entièrement tourné vers l'intelligence artificielle. L'acheteur, propriété du fonds lui aussi américain Thoma Bravo, protège déjà les messageries et outils collaboratifs de millions d'entreprises, petites et grandes, tandis que sa cible sait où se cachent les fichiers sensibles et qui peut les ouvrir. Pour les actionnaires de Varonis, l'histoire se termine avec une belle prime et, à terme, par un départ du Nasdaq.