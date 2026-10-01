Alors quelle est cette société que s'offre Airbus ? Quarkslab, fondée en 2011 par Fred Raynal, ce dernier n'étant plus que le conseiller stratégique de l'entreprise, compte une centaine de salariés, installés principalement à Paris et à Rennes, la capitale française de la cybersécurité. Elle est soutenue depuis 2020 par le gestionnaire d'actifs Tikehau Capital, lui aussi très présent dans la cyber. Sa spécialité est de protéger les utilisateurs, données et actifs critiques contre les cyberattaques. Avec son équipe d'experts maison, QLab, elle conçoit des protections sur mesure pour des États comme pour des entreprises. Ses ingénieurs et développeurs ont la particularité de faire dialoguer recherche universitaire et applications concrètes.