Premier point important : Wiz ne devient pas un produit réservé à Google Cloud. La plateforme continuera de fonctionner sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et Oracle Cloud. Pour les entreprises qui s'appuient sur plusieurs fournisseurs cloud en même temps, le géant de Mountain View entend donc conserver une continuité de service pour ses concurrents.

L'approche de Wiz repose sur une logique de chaîne. La plateforme relie trois couches distinctes, avec le code, le cloud et le runtime (l'environnement dans lequel tout cela tourne en temps réel). En réunissant ces trois niveaux dans un contexte partagé, une équipe de sécurité peut alors identifier l'origine d'un problème, et non pas seulement l'endroit où il se manifeste.

Google Cloud vient compléter ce dispositif avec ses outils d'intelligence sur les menaces et ses capacités en IA. L'objectif est de pouvoir centraliser outils, processus et règles de sécurité en une seule plateforme, indépendamment de la configuration cloud du client.