Annoncé le 18 mars 2025, le rachat de Wiz par Google est désormais acté. La plateforme de sécurité cloud rejoint Google Cloud tout en conservant sa marque, avec un objectif précis : sécuriser les environnements multi-cloud alors que l'IA ne cesse de complexifier la nature des cybermenaces.
L'opération est officiellement bouclée depuis le 11 mars 2026. Comme nous le rapportions lors de l'annonce, Google a déboursé 32 milliards de dollars pour s'offrir Wiz. À l'heure actuelle, il s'agit de la plus importante acquisition jamais effectuée par Google.
Wiz reste ouverte à AWS, Azure et Oracle
Premier point important : Wiz ne devient pas un produit réservé à Google Cloud. La plateforme continuera de fonctionner sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et Oracle Cloud. Pour les entreprises qui s'appuient sur plusieurs fournisseurs cloud en même temps, le géant de Mountain View entend donc conserver une continuité de service pour ses concurrents.
L'approche de Wiz repose sur une logique de chaîne. La plateforme relie trois couches distinctes, avec le code, le cloud et le runtime (l'environnement dans lequel tout cela tourne en temps réel). En réunissant ces trois niveaux dans un contexte partagé, une équipe de sécurité peut alors identifier l'origine d'un problème, et non pas seulement l'endroit où il se manifeste.
Google Cloud vient compléter ce dispositif avec ses outils d'intelligence sur les menaces et ses capacités en IA. L'objectif est de pouvoir centraliser outils, processus et règles de sécurité en une seule plateforme, indépendamment de la configuration cloud du client.
Détecter, bloquer et traquer les menaces conçues avec l'IA
C'est là que le fond technique de cette opération devient concret. Les cyberattaquants utilisent désormais l'IA pour automatiser leurs offensives. Ils peuvent générer des e-mails de phishing ultra-personnalisés, créer des malwares capables de modifier leur propre code pour contourner les antivirus, ou encore scanner des milliers de systèmes en quelques minutes pour y détecter des failles.
Face à ça, la plateforme combinée Google-Wiz agit sur trois fronts. Elle identifie ces attaques générées par IA avant qu'elles n'atteignent leur cible. Elle protège aussi les modèles d'IA eux-mêmes, notamment contre les "prompt injections", une technique qui consiste à manipuler un modèle via des instructions malveillantes pour lui faire divulguer des données ou exécuter des actions non autorisées. Enfin, elle utilise l'IA côté défense pour analyser en continu le comportement des systèmes et signaler toute anomalie avant qu'elle ne devienne un incident.
Surtout, cette logique s'étend aussi aux structures moins bien dotées. Google indique explicitement vouloir aider les petites entreprises, souvent sans ressources ni expertise interne suffisantes pour se protéger seules. La plateforme combinée doit rendre accessible un niveau de protection qui nécessitait jusqu'ici des moyens conséquents.
Rappelons que Wiz a été fondée par d'anciens experts cybersécurité israéliens. Parmi ses clients, la société compte 50% des entreprises du Fortune 100, dont Shell, BMW, LVMH, Morgan Stanley ou Salesforce.