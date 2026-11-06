« Il aidera les jeunes élèves à comprendre comment fonctionne l’IA, à vérifier ce qu’elle leur dit, à repérer les manipulations et à savoir quand déconnecter », souligne Roxana Mînzatu, vice-présidente exécutive de la Commission chargée des droits sociaux et des compétences.

Bruxelles compte sur l’IA pour aider professeurs et élèves à remonter la pente en lecture et en mathématiques. D’après l’enquête PISA 2025, 33,9 % des Européens de 15 ans n’ont pas le niveau suffisant en mathématiques, 31,3 % en lecture et 25,9 % en sciences. À l’autre bout de l’échelle, seuls 4,8 % des élèves excellent en lecture. Pour l’instant, l’Union finance surtout des travaux sur la manière d’introduire l’IA sans danger dans l’enseignement.

La Commission accompagne ce certificat d’un engagement européen pour des écrans sains, le Healthy Screens Pledge, avec des outils communs pour les écoles, les familles et les élèves sur la sécurité en ligne, le temps d’écran et l’équilibre entre vie connectée et vie hors ligne. Cette semaine, le consortium européen EDU-EDIC a été créé pour développer des outils numériques et d’IA fiables à l’usage des écoles, et renforcer la souveraineté technologique de l’Europe.

Bruxelles encourage donc l’IA en classe au moment où elle veut restreindre l’accès des adolescents aux réseaux sociaux. Avec le KIDS Act, un projet de règlement présenté en septembre, la Commission veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans et réserver aux 15 ans et plus l’ouverture d’un compte autonome. Roxana Mînzatu assure que les deux chantiers ne s’opposent pas. Comme l’explique la commissaire, « l’IA peut vraiment amplifier certains apprentissages, le tutorat ou l’apprentissage personnalisé ». Ces usages n’ont rien à voir, selon elle, avec les algorithmes addictifs des plateformes.