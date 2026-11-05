Pour résumer, le HDT introduit une nouvelle couche physique de transmission pour le Bluetooth Low Energy (LE). Il promet un débit maximal de 7,5 Mbit/s, contre 2 Mbit/s avec le mode actuel. Un débit près de quatre fois supérieur donc, même si la comparaison ne vaut que pour le LE : le Bluetooth Classic, sur lequel reposent notamment LDAC et aptX, atteint déjà 3 Mbit/s bruts.



Pour comprendre l'intérêt de cette évolution, un flux audio stéréo de qualité CD non compressé représente environ 1,4 Mbit/s, contre 4,6 Mbit/s en 24 bits/96 kHz. Le HDT pourrait donc ouvrir de nouvelles possibilités pour l'audio sans perte et haute résolution, sans dépendre des solutions propriétaires actuelles.