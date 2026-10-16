Le Bluetooth s'apprête à franchir un cap, avec la promesse d'un son haute résolution et sans perte grâce à un standard commun. Mais il faudra patienter : l'échéance est désormais fixée à 2027, et les appareils actuels ne seront pas compatibles avec cette technologie.
Écouter de la musique en Bluetooth implique encore souvent des compromis sur la qualité sonore. Des technologies comme le LDAC de Sony ou l'aptX Lossless de Qualcomm permettent déjà d'aller plus loin, mais leur disponibilité dépend des marques et des puces utilisées.
Le Bluetooth Special Interest Group (SIG), l'organisme chargé de faire évoluer la norme, entend changer la donne. Lors d'une conférence organisée le 15 octobre à Tokyo, il a précisé son calendrier pour l'arrivée d'un standard audio haute résolution et sans perte, avec une première avancée technique attendue dès novembre 2026, comme le rapporte AVWatch.
Jusqu'à quatre fois plus de débit pour le Bluetooth
Cette avancée repose sur le Bluetooth LE High Data Throughput (HDT), une technologie conçue pour augmenter considérablement les débits. Alors que le Bluetooth LE actuel atteint 2 Mb/s, le HDT vise jusqu'à 7,5 Mb/s, ouvrant la voie à des transmissions audio beaucoup plus exigeantes.
Un codec est également en préparation ; baptisé HLC (High-Resolution/Lossless Codec), il doit permettre de transmettre de la musique en haute résolution ou sans perte, deux possibilités distinctes. Sa spécification reste provisoire, mais les premiers tests d'interopérabilité sont déjà en cours.
Lors de la conférence japonaise, le fabricant Bestechnic a présenté une démonstration de transmission audio en 24 bits/96 kHz via Bluetooth LE HDT. Un résultat prometteur, même si cette définition élevée ne garantit pas, à elle seule, une transmission parfaitement sans perte.
L'intérêt dépasse toutefois la seule qualité audio : en proposant un standard commun, le Bluetooth SIG pourrait simplifier la compatibilité entre smartphones, casques et écouteurs de différentes marques.
Une arrivée repoussée à 2027, avec de nouveaux appareils à prévoir
Il faudra néanmoins patienter. En octobre 2025, le Bluetooth SIG envisageait une finalisation de son standard audio vers octobre 2026. L'échéance est désormais reportée à 2027, avec des précisions supplémentaires attendues au CES en janvier.
Autre point important : les équipements Bluetooth actuels ne pourront pas profiter de cette technologie par une simple mise à jour logicielle. Le HDT exige des capacités matérielles spécifiques, aussi bien du côté des casques et écouteurs que des smartphones.
Le Bluetooth pourrait ainsi franchir une étape importante pour l'audio sans fil, sans pour autant rendre immédiatement obsolètes les codecs existants. Il restera à voir quand les premiers appareils compatibles arriveront sur le marché et à quelle vitesse les fabricants adopteront ce futur standard.