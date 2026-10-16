Il faudra néanmoins patienter. En octobre 2025, le Bluetooth SIG envisageait une finalisation de son standard audio vers octobre 2026. L'échéance est désormais reportée à 2027, avec des précisions supplémentaires attendues au CES en janvier.



Autre point important : les équipements Bluetooth actuels ne pourront pas profiter de cette technologie par une simple mise à jour logicielle. Le HDT exige des capacités matérielles spécifiques, aussi bien du côté des casques et écouteurs que des smartphones.



Le Bluetooth pourrait ainsi franchir une étape importante pour l'audio sans fil, sans pour autant rendre immédiatement obsolètes les codecs existants. Il restera à voir quand les premiers appareils compatibles arriveront sur le marché et à quelle vitesse les fabricants adopteront ce futur standard.