Ces évolutions ne sont pas qu’une affaire d’ingénieurs. Elles façonnent la prochaine génération d’objets connectés, plus instantanés, plus sûrs, et surtout plus cohérents d’un appareil à l’autre. Dans les jeux vidéo, cela pourrait se traduire par des contrôleurs Bluetooth enfin aussi réactifs que leurs équivalents filaires. Dans la santé, par des capteurs capables de suivre des constantes vitales en temps réel sans faillir. Et dans l’automobile, par une sécurité renforcée contre les usurpations de signal.



Bluetooth 6.2 n’est pas encore déployé dans les produits grand public, il faudra attendre les premières puces certifiées dans les mois à venir, mais ses fondations techniques sont désormais posées. Après des années à jongler entre basse consommation et basse latence, la norme semble enfin prête à concilier les deux.