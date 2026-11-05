Une messagerie propulsée par les manifestations et les inquiétudes autour des réseaux sociaux

Disponible depuis juillet 2025, Bitchat a été développée à l'initiative de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. Jusqu'alors relativement confidentielle en France, elle a commencé à gagner en popularité dans le sillage des manifestations du 17 octobre 2026 contre la vie chère, marquées par des violences et des pillages.

Le 19 octobre, Gabriel Attal a proposé de bloquer temporairement certains réseaux sociaux dans les zones touchées par des émeutes. Deux jours plus tard, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a également évoqué la possibilité de suspendre leur utilisation en cas de pillages importants. Ces déclarations ont alimenté les inquiétudes, même si aucune coupure des plateformes n'avait alors été décidée.

Sur les réseaux sociaux, des appels à installer Bitchat ont commencé à circuler en prévision des mobilisations des 24 et 31 octobre. L'objectif était notamment de pouvoir continuer à échanger en cas de saturation des antennes mobiles ou d'indisponibilité d'Internet.

La panne nationale d'Orange du 21 octobre a ajouté un argument assez concret à cette démarche. Pendant près de dix heures, une partie des abonnés de l'opérateur a rencontré d'importantes difficultés pour appeler, envoyer des SMS ou accéder à Internet depuis son téléphone.

Le résultat s'est rapidement vu dans les classements. Le 22 octobre, Bitchat occupait la première place de la catégorie « Réseaux sociaux » sur l'App Store français. Le 30 octobre, elle conservait cette position et atteignait le 22e rang de l'ensemble des applications gratuites. Sur Android, elle avait également grimpé à la neuvième place de la catégorie « Communication » le 23 octobre.

Comment Bitchat permet de communiquer sans Internet

Contrairement aux messageries traditionnelles, Bitchat utilise principalement le Bluetooth Low Energy pour établir des communications locales entre smartphones. Elle repose sur un réseau dit « maillé », dans lequel chaque appareil peut recevoir et transmettre les messages des autres.