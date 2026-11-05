Portée par les manifestations d'octobre et la panne d'Orange, Bitchat grimpe dans les classements français. Cette messagerie gratuite, lancée par Jack Dorsey, permet de communiquer sans Internet ni réseau mobile.
Les applications comme WhatsApp ou Signal ont besoin d'une connexion Internet pour transmettre des messages. Bitchat propose une autre approche : faire communiquer les smartphones directement entre eux, sans passer par les infrastructures des opérateurs. Gratuite et open source, cette application disponible sur Android et iOS connaît depuis quelques semaines un regain d'intérêt en France.
- Maillage Bluetooth hors ligne
- Relais automatiques multi-sauts
- Chiffrement privé de bout en bout
Une messagerie propulsée par les manifestations et les inquiétudes autour des réseaux sociaux
Disponible depuis juillet 2025, Bitchat a été développée à l'initiative de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. Jusqu'alors relativement confidentielle en France, elle a commencé à gagner en popularité dans le sillage des manifestations du 17 octobre 2026 contre la vie chère, marquées par des violences et des pillages.
Le 19 octobre, Gabriel Attal a proposé de bloquer temporairement certains réseaux sociaux dans les zones touchées par des émeutes. Deux jours plus tard, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a également évoqué la possibilité de suspendre leur utilisation en cas de pillages importants. Ces déclarations ont alimenté les inquiétudes, même si aucune coupure des plateformes n'avait alors été décidée.
Sur les réseaux sociaux, des appels à installer Bitchat ont commencé à circuler en prévision des mobilisations des 24 et 31 octobre. L'objectif était notamment de pouvoir continuer à échanger en cas de saturation des antennes mobiles ou d'indisponibilité d'Internet.
La panne nationale d'Orange du 21 octobre a ajouté un argument assez concret à cette démarche. Pendant près de dix heures, une partie des abonnés de l'opérateur a rencontré d'importantes difficultés pour appeler, envoyer des SMS ou accéder à Internet depuis son téléphone.
Le résultat s'est rapidement vu dans les classements. Le 22 octobre, Bitchat occupait la première place de la catégorie « Réseaux sociaux » sur l'App Store français. Le 30 octobre, elle conservait cette position et atteignait le 22e rang de l'ensemble des applications gratuites. Sur Android, elle avait également grimpé à la neuvième place de la catégorie « Communication » le 23 octobre.
Comment Bitchat permet de communiquer sans Internet
Contrairement aux messageries traditionnelles, Bitchat utilise principalement le Bluetooth Low Energy pour établir des communications locales entre smartphones. Elle repose sur un réseau dit « maillé », dans lequel chaque appareil peut recevoir et transmettre les messages des autres.
Le principe ressemble à une chaîne humaine : un premier téléphone transmet un message à son voisin, qui le relaie à son tour vers un troisième appareil. Cette succession de relais permet d'étendre les communications au-delà de la portée Bluetooth d'un seul smartphone, sans connexion Internet ni antenne mobile.
L'application ne nécessite ni création de compte, ni adresse e-mail, ni numéro de téléphone. Les échanges peuvent se faire sous pseudonyme, dans des conversations privées ou des salons publics. Les messages privés bénéficient d'un chiffrement de bout en bout, tandis que les discussions publiques restent accessibles aux participants du réseau.
Bitchat peut également utiliser le protocole décentralisé Nostr lorsqu'une connexion Internet est disponible. Celui-ci permet notamment d'accéder à des salons géographiques et de communiquer avec certains contacts éloignés.
Reste que le fonctionnement hors ligne impose plusieurs contraintes. Sans suffisamment d'utilisateurs à proximité, le réseau maillé perd rapidement son intérêt. Les murs, la distance ou les interférences peuvent aussi empêcher la transmission des messages. Impossible, donc, de compter sur le Bluetooth seul pour joindre systématiquement un correspondant à plusieurs centaines de kilomètres.
La confidentialité mérite également quelques précautions. Le chiffrement des messages privés ne garantit pas un anonymat complet : le livre blanc du projet reconnaît que certains identifiants diffusés par Bluetooth peuvent permettre de reconnaître un appareil.
Bitchat représente ainsi davantage une solution de communication locale et de secours qu'un remplacement universel de WhatsApp ou Signal. Encore faut-il l'avoir installée avant une éventuelle coupure et pouvoir compter sur d'autres utilisateurs équipés.
- Maillage Bluetooth hors ligne
- Relais automatiques multi-sauts
- Chiffrement privé de bout en bout
Son succès français rappelle surtout qu'une messagerie indépendante des opérateurs peut trouver son public bien après son lancement, lorsque l'actualité vient soudainement lui donner une utilité concrète.