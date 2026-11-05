En novembre 1951, un groupe alimentaire britannique confiait les comptes de ses boulangeries à une machine de sa propre fabrication. LEO ouvrait ainsi la voie à l’informatique de gestion, aujourd’hui omniprésente dans les entreprises.
Il fallait approvisionner les salons de thé, suivre la production et payer les salariés. Face à cette masse de calculs, J. Lyons & Co. a fait un choix peu banal pour un groupe reconnu pour ses pâtisseries : construire son propre ordinateur. Baptisée LEO, pour Lyons Electronic Office, la machine est reconnue comme le premier ordinateur au monde conçu pour la gestion d’entreprise.
De Cambridge aux comptes des boulangeries
L’idée prend forme en 1947, lorsque deux cadres de Lyons partent aux États-Unis étudier les méthodes de gestion américaines. Ils y découvrent les possibilités des premiers ordinateurs électroniques, dont l’ENIAC, et reviennent convaincus que ces machines peuvent aussi traiter les innombrables opérations de leur entreprise.
Leur recherche les mène à Cambridge, où Maurice Wilkes développe l’EDSAC. Lyons contribue au financement de ce projet universitaire et obtient en retour l’accès à sa conception pour bâtir son propre ordinateur. LEO ne sera donc pas un simple EDSAC rebaptisé. Il faut adapter la machine aux volumes de données d’une entreprise et à un fonctionnement quotidien fiable.
Et côté matériel ? LEO I repose sur des tubes électroniques et une mémoire à lignes à retard au mercure. Les données sont représentées par des impulsions acoustiques qui traversent des tubes remplis de mercure. À leur sortie, elles sont reconverties en signaux électriques, puis régénérées et réinjectées sous forme acoustique pour entretenir la mémoire.
En novembre 1951, la machine s’attaque à la valorisation de la production des boulangeries. La paie suivra avec un gain spectaculaire : selon le Science Museum, LEO peut calculer celle d’un salarié en 1,5 seconde contre huit minutes auparavant pour un employé chargé de cette tâche.
Des gâteaux aux factures de téléphone
L’expérience donne naissance à une véritable activité informatique. Lyons crée LEO Computers Ltd en 1954, puis les générations LEO II et LEO III trouvent des clients dans l’industrie et les administrations. Les derniers modèles du General Post Office britannique serviront à la facturation téléphonique jusqu’en 1981.
La machine d’origine a été démontée, mais elle n’a pas entièrement disparu. Le Science Museum conserve plusieurs composants, tandis que le Centre for Computing History propose une reconstitution virtuelle de LEO I et de sa salle informatique.
C’est dans ce musée de Cambridge que les 75 ans seront célébrés le 28 novembre prochain avec une exposition, des ateliers et des rencontres avec la LEO Computers Society. Les organisateurs reconstitueront même un salon de thé Lyons. À titre de comparaison, l’IBM PC, présenté en 1981, fête ses 45 ans cette année. Le premier Macintosh, lancé en 1984, en a 42, et l’iPhone, apparu en 2007, seulement 19. LEO traitait donc déjà des données d’entreprise trente ans avant l’IBM PC et plus d’un demi-siècle avant le smartphone d’Apple.