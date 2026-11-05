L’idée prend forme en 1947, lorsque deux cadres de Lyons partent aux États-Unis étudier les méthodes de gestion américaines. Ils y découvrent les possibilités des premiers ordinateurs électroniques, dont l’ENIAC, et reviennent convaincus que ces machines peuvent aussi traiter les innombrables opérations de leur entreprise.

Leur recherche les mène à Cambridge, où Maurice Wilkes développe l’EDSAC. Lyons contribue au financement de ce projet universitaire et obtient en retour l’accès à sa conception pour bâtir son propre ordinateur. LEO ne sera donc pas un simple EDSAC rebaptisé. Il faut adapter la machine aux volumes de données d’une entreprise et à un fonctionnement quotidien fiable.