Feunoir

Un peu perplexe.

On a des fabs d’entreprise européenne (Infineon, ST, Nxp) qui ne sont pas des fondeurs me semble (car pas compétitifs VS Asie sur ce créneau) et qui du coup « dessinent » les puces qu’elles vendent sous leur marque.

Donc en poussant l’idée plus loin, pousser le fabless c’est juste donner des contrats à des fabs non européennes.

Et si on parle des fondeurs qui arriveraient bientôt, j’ai pas regardé la liste mais, au doigt mouillé (vu le pognon que cela demande), ce sera probablement pas des européens(mais on ne crache pas sur les emplois)