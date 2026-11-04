Désormais, grâce à Native Player 2.0, l'Apple TV 4K peut restituer les pistes Dolby Atmos en TrueHD et DTS:X sans perte, avec leurs canaux de hauteur. De quoi contourner certaines limites historiques du boîtier d’Apple.
L’Apple TV 4K est un excellent boîtier multimédia, mais il conserve quelques limites frustrantes pour les amateurs de home cinéma. Parmi elles, l’impossibilité de profiter pleinement des pistes audio haute définition des Blu-ray et UHD Blu-ray lorsqu’on lit leurs fichiers vidéo depuis une bibliothèque personnelle.
Des applications populaires comme Plex ou Infuse savent décoder ces pistes, mais perdent les informations spatiales associées aux canaux de hauteur. Avec la version 2.0 de Native Player, disponible depuis le 27 octobre, ce compromis appartient enfin au passé.
Du Dolby Atmos sans perte, mais sans passthrough
Native Player parvenait déjà à préserver les canaux de hauteur, mais au prix d’une compression audio avec perte. Cette nouvelle version restitue désormais le Dolby Atmos en TrueHD sans perte, jusqu’en 9.1.6 canaux. Le DTS:X est également pris en charge, mais toujours restitué en 7.1.4.
Il ne s’agit toutefois pas d’un véritable passthrough audio. L’application décode et effectue elle-même le rendu spatial sur l’Apple TV, puis transmet les canaux audio décodés à l’amplificateur. Contrairement à un lecteur Blu-ray classique, celui-ci ne reçoit donc pas le flux original pour le décoder.
FlatpanelsHD a justement testé cette version et confirmé le bon fonctionnement du Dolby Atmos en TrueHD. Un progrès d’autant plus notable qu’Apple n’a toujours pas proposé de passthrough natif pour ces formats sur tvOS.
Une alternative intéressante, mais encore perfectible
Native Player 2.0 améliore également la compatibilité vidéo avec le Dolby Vision Profile 7 des UHD Blu-ray et le Profile 10 associé à l’AV1, y compris sur les Apple TV 4K dépourvues de décodage AV1 matériel.
L’application peut lire des fichiers depuis un NAS ou un ordinateur via SMB et WebDAV. Son interface reste toutefois assez sommaire face à celle d’Infuse, tandis que l’intégration de Plex et la prise en charge des fichiers ISO et BDMV sont annoncées prochainement.
Disponible sur l’App Store français, Native Player fonctionne sous tvOS 26 minimum et n’est pour l’instant proposé qu’en anglais. Les titres en Dolby Vision, Dolby Atmos en TrueHD ou DTS:X sont lisibles en aperçu gratuit, la lecture complète passant par un abonnement à 5,99 euros par an ou un achat définitif à 29,99 euros. Un amplificateur ou une barre de son compatible Dolby Atmos reste nécessaire pour profiter des canaux de hauteur.
Native Player ne remplace donc pas encore les lecteurs multimédias les plus complets, mais il corrige l’une des frustrations majeures des utilisateurs d’Apple TV 4K disposant d’une vidéothèque personnelle.