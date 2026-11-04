L’Apple TV 4K est un excellent boîtier multimédia, mais il conserve quelques limites frustrantes pour les amateurs de home cinéma. Parmi elles, l’impossibilité de profiter pleinement des pistes audio haute définition des Blu-ray et UHD Blu-ray lorsqu’on lit leurs fichiers vidéo depuis une bibliothèque personnelle.



Des applications populaires comme Plex ou Infuse savent décoder ces pistes, mais perdent les informations spatiales associées aux canaux de hauteur. Avec la version 2.0 de Native Player, disponible depuis le 27 octobre, ce compromis appartient enfin au passé.