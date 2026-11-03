Par souci d'exhaustivité, il estime toutefois qu'entraîner un LLM sur des contenus protégés implique bien des reproductions, mais que cela relève en principe de l'exception européenne pour la fouille de textes et de données. Mais cette autorisation ne vaut que si trois règles sont respectées. Les développeurs ne doivent ni se servir sur des sites pirates, ni contourner un mur payant ou un blocage anti-robots. Ils doivent respecter les auteurs et éditeurs qui ont dit non, en le signalant de façon lisible par une machine, par exemple dans le fichier robots.txt de leur site, qui indique aux robots ce qu’ils peuvent aspirer. Enfin, ils doivent prendre des mesures, comme le filtrage des réponses, pour éviter que leur IA ne ressorte des passages trop proches des textes qui ont servi à l’entraîner. L’avocat général ouvre aussi la porte à une rémunération des créateurs, que chaque État membre pourrait instaurer. Il se montre en revanche, à ce stade, peu convaincu par l’idée, retenue en 2025 par un tribunal de Munich dans un procès contre OpenAI portant sur des paroles de chansons, qu’un modèle d’IA stockerait lui-même des copies des œuvres sur lesquelles il a été entraîné.