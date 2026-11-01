Publicité Brave : « Nous n'avons besoin de savoir absolument rien sur l'utilisateur » - Interview

JP. S : C’est encore en cours. Google a été jugé en situation de monopole dans la recherche, puis il y a eu un long procès pour décider des remèdes, c’est-à-dire de ce que Google doit faire pour remédier à la situation. Un jugement a été rendu, mais il n’est pas encore assez clair pour être appliqué. Le gouvernement, Google et le tribunal ont donc créé un comité technique chargé de préciser les détails. Quand ce travail sera terminé, les concurrents qualifiés de Google, pourront accéder à ces remèdes. Nous serons certainement qualifiés. Je crois que nous sommes même l’exemple de ce qu’un concurrent qualifié doit être, dans leur esprit. Ce que nous ne savons pas encore, c'est qui d’autre : DuckDuckGo en est-il un ? ChatGPT ? Cela n'est pas décidé.