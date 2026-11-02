Initialement pressenti lors du lancement de la gamme Googlebook, cet appareil 2-en-1 à clavier détachable n'avait finalement pas vu le jour à cette occasion, bien que des images du produit aient déjà fuité. Mais aujourd'hui, de nouveaux éléments indiqueraient une sortie prochaine.

Selon des informations repérées par nos confrères de ChromeUnboxed, un clavier Bluetooth et un stylet de la marque Lenovo ont récemment été enregistrés dans la base de données de l'organisme de certification américain (FCC).