Bientôt un PC convertible à clavier détachable pour étoffer la gamme Googlebook ? Le premier à se lancer pourrait être Lenovo, avec des indices confirmés par Google, qui annoncent un lancement prochain.
Lors de l'Android Dev Summit, Google a indiqué que des Googlebook à clavier détachable arriveraient « bientôt ». Mais en fouillant dans les certifications de la FCC (Federal Communications Commission), on trouve une certification obtenue par Lenovo pour un clavier et un stylet. Le Googlebook Duet m pourrait ainsi être le premier appareil Googlebook convertible.
Un nouveau format, mais pas encore de date
Initialement pressenti lors du lancement de la gamme Googlebook, cet appareil 2-en-1 à clavier détachable n'avait finalement pas vu le jour à cette occasion, bien que des images du produit aient déjà fuité. Mais aujourd'hui, de nouveaux éléments indiqueraient une sortie prochaine.
Selon des informations repérées par nos confrères de ChromeUnboxed, un clavier Bluetooth et un stylet de la marque Lenovo ont récemment été enregistrés dans la base de données de l'organisme de certification américain (FCC).
Les documents de la FCC relatifs au clavier confirment qu'il est destiné à cette gamme, notamment grâce à la présence de la mention « Googlebook » sur le repose-poignet gauche. Les schémas techniques montrent également des connecteurs pogo prévus pour connecter le clavier au Lenovo Googlebook Duet m.
Une puce MediaTek et 16 Go de RAM à bord
Du côté des caractéristiques, de précédentes fuites indiquent que l'appareil serait doté d'un écran de 13 pouces, de 16 Go de RAM et d'un processeur MediaTek Dimensity CX C10 Max. L'intégration d'une puce MediaTek pourrait par ailleurs faciliter la prise en charge des applications Android par rapport aux Googlebooks équipés de processeurs Intel.
Ce format détachable, qui permet de passer d'un ordinateur portable à une tablette à la demande, apporte une flexibilité qui pourrait convaincre les utilisateurs qui souhaiteraient plutôt opter pour une tablette.
Pour l'heure, Google n'a pas communiqué de calendrier de sortie précis, se contentant d'indiquer que ces appareils à clavier détachable arriveraient « bientôt ». Mais la certification obtenue par cette partie des accessoires de Lenovo auprès de la FCC suggère un potentiel lancement avant la fin de l'année.