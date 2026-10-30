Après le dépôt de la plainte, le 23 janvier, devant la cour supérieure du comté de Santa Clara, Google a obtenu son transfert vers un tribunal fédéral. Un magistrat du district nord de la Californie a renvoyé l’affaire devant la justice de l’État le 23 juillet. David Greene invoque quatre fondements, dont le droit d’exploiter son nom, son image et sa voix prévu par l’article 3344 du Code civil californien, la concurrence déloyale et l’enrichissement sans cause. Il réclame des dommages et intérêts, la restitution des bénéfices tirés de sa voix et l’arrêt de son utilisation.

Google a tenté de faire écarter ces griefs avant tout examen sur le fond. Dans une ordonnance du 23 octobre, Shella Deen, magistrate de la cour supérieure du comté de Santa Clara, a rejeté sa demande sur chacun d’eux. D’après Google, le public connaissait le travail du journaliste, et non sa voix. La magistrate a écarté cet argument dans le cas d’un homme de radio. « Un animateur radio touche son public par sa voix », écrit-elle, avant de conclure qu’il est raisonnable de supposer cette voix largement connue.

Shella Deen a aussi refusé d’appliquer la loi fédérale sur le droit d’auteur, que Google opposait à la plainte. Une voix ne peut pas être protégée par le droit d’auteur, rappelle-t-elle, et David Greene conteste ce que produit NotebookLM, non les données utilisées pour entraîner l’outil. À ce stade de la procédure, le tribunal tient pour vrais les faits avancés par le plaignant, sans se prononcer sur leur véracité.