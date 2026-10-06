Lors de l’apparition du nouvel écran, l’utilisateur peut accepter le partage ou choisir Pas maintenant. Dans l’interface observée ce week-end par BleepingComputer, l’option est désactivée par défaut.

Anthropic aurait surtout prévu un réglage distinct de celui qui concerne les conversations écrites et les sessions Claude Code. Il deviendrait donc possible d’autoriser l’utilisation de ses échanges textuels pour améliorer les modèles tout en refusant celle de ses enregistrements vocaux, ou inversement.