Mais ce n'est pas tout, il y a une autre exigence. En effet, un organisme tiers devra évaluer la conformité de General Motors à son programme de protection de la vie privée.

L'accord, annoncé jeudi, clôt une procédure engagée par les procureurs généraux de pas moins de 36 États. Ces derniers accusaient le constructeur d'avoir vendu des informations personnelles à des courtiers, qui les transmettaient ensuite à des compagnies d'assurance.