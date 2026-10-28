Elle cite notamment l’histoire de Grace Knowles, une jeune femme en road trip. En septembre 2025, elle a quitté La Nouvelle-Orléans en direction de la Floride quand un policier l’a arrêtée car elle serait restée trop longtemps sur la voie de gauche. Il l'a interrogée sur son itinéraire et, doutant de sa version, l'a invitée dans son véhicule. À l’écran, une carte des États-Unis retraçait ses déplacements, chaque point renvoyant à une photo de sa plaque.