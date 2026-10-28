Sur Outlier, des contributeurs présentés comme indépendants (ce que noyb conteste) rédigent des prompts, classent des réponses ou annotent des données pour Meta, OpenAI, xAI, Google, Anthropic ou le gouvernement américain. Selon l’analyse technique de noyb, des traceurs de TikTok, LinkedIn, Facebook, Sprig (une plateforme d’enquêtes) et Datadog (de l'analyse de données) se chargent sur leur appareil dès qu'ils sont sur la plateforme. Le traqueur transmettrait toutes les quelques secondes l’adresse IP, des identifiants uniques et la page consultée. Et cela concernerait aussi l’activité de l’appareil hors Outlier. Ces données peuvent donc servir au profilage et à la publicité ciblée. "Pourquoi LinkedIn ou Facebook devraient-ils savoir sur quelles tâches vous travaillez ?", s’interroge Lisa Steinfeld Leiser, juriste chez noyb.