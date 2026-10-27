La société Scale AI est sur la sellette. La firme américaine spécialisée dans la préparation de données est en effet attaquée en justice dans quatre pays de l'Union européenne : les Pays-bas, l'Italie, l'Autriche et la France.

L'association autrichienne Noyb, qui est bien connue pour son combat pour la protection de la vie privée, est ici à la baguette, avec d'autres partenaires. Elle soutient dans cette action en justice cinq travailleurs indépendants qui officient sur la plateforme numérique de Scale AI, Outlier. Ce sont ici à la fois les conditions de travail, mais aussi les infractions présumées au RGPD, qui sont mises en causes.