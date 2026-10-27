Des personnes travaillant dans l'entraînement des modèles IA portent plainte dans plusieurs pays. Et cette action nous fait découvrir des coulisses peu reluisantes pour l'industrie.
On le sait, derrière l'entraînement des modèles IA, il y a de nombreuses « petites mains », que l'on redécouvre périodiquement à l'occasion de scandales. Il y avait ainsi au mois de mars dernier celui des annoteurs au Kenya qui visionneraient les vidéos, même les plus intimes, captées par les Ray-Ban de Meta. Et aujourd'hui, une plainte d'ampleur vient d'être déposée, cette fois contre Scale AI.
Une plainte contre Scale AI déposée dans plusieurs pays, dont la France
La société Scale AI est sur la sellette. La firme américaine spécialisée dans la préparation de données est en effet attaquée en justice dans quatre pays de l'Union européenne : les Pays-bas, l'Italie, l'Autriche et la France.
L'association autrichienne Noyb, qui est bien connue pour son combat pour la protection de la vie privée, est ici à la baguette, avec d'autres partenaires. Elle soutient dans cette action en justice cinq travailleurs indépendants qui officient sur la plateforme numérique de Scale AI, Outlier. Ce sont ici à la fois les conditions de travail, mais aussi les infractions présumées au RGPD, qui sont mises en causes.
Des employés surveillés et tracés
Ces travailleurs sont employés pour effectuer des tâches complexes, comme la rédaction de prompts, ainsi que le classement de réponses ou l'annotation de données. Quand ils reçoivent la notification de leur tâche, ils ont alors 20 minutes pour l'exécuter, et voient leur rémunération (de 20 dollars de l'heure) divisée par deux s'ils dépassent ce délai.
Au-delà de cette cadence infernale, c'est l'absence de respect de la vie privée qui est pointée du doigt par les plaignants. Car en travaillant avec Scale AI, ils intègrent de nombreux traceurs sur leurs appareils électroniques, traceurs qui collectent des données très personnelles telles que l'adresses IP, l'activité sur des réseaux comme Facebook ou TikTok, les types de clics ou les mouvements de souris. Scale AI irait même jusqu'à user de la reconnaissance faciale.