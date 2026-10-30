Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’une attaque via un script tiers (supply chain) sur un site web, et pourquoi peut-elle suffire à vider un compte ?

Une attaque supply chain côté Web survient quand un service externe intégré à une page (analytics, performance, chat, etc.) est compromis et sert du code malveillant à la place du code légitime. Comme ce script s’exécute dans le navigateur avec les mêmes droits que le site, il peut lire des données de session, interagir avec la page et déclencher des actions à la place de l’utilisateur. Ce n’est pas une faille locale sur l’ordinateur : l’attaque se produit dans la chaîne de dépendances du site. Dans le cas d’un service financier ou crypto, cela peut suffire à initier des ordres, modifier des adresses de destination ou pousser l’utilisateur à valider une transaction sans s’en rendre compte. La gravité dépend ensuite de ce qui protège l’action (revalidation, confirmation wallet, 2FA, etc.).

Que signifie basculer une plateforme en mode « annulation uniquement » lors d’un incident de sécurité ?

Le mode « annulation uniquement » consiste à bloquer la création et l’exécution de nouveaux ordres tout en laissant la possibilité d’annuler ceux qui existent déjà. C’est une mesure de confinement : elle limite la surface d’attaque et évite d’amplifier des opérations potentiellement frauduleuses pendant l’enquête. Techniquement, cela revient à désactiver les fonctions d’exécution/matching et à n’autoriser que les actions de retrait/cancellation. Ce mode est fréquent sur les plateformes d’échange ou de trading quand l’intégrité des transactions ou des sessions n’est plus garantie. Il permet aussi de stabiliser l’état du système avant de remettre les services en ligne.

À quoi servent des « relayers » dans des transactions blockchain, et que se passe-t-il quand ils sont suspendus ?

Un relayer est un service qui transmet des transactions ou des messages signés par l’utilisateur vers la blockchain, souvent pour simplifier l’usage (moins de frais directs, exécution plus rapide, abstraction technique). Dans certains systèmes, l’utilisateur signe une intention (ordre, autorisation) et le relayer se charge de la publier on-chain au bon moment. Suspendre les relayers, c’est interrompre ce canal de diffusion : les ordres ne partent plus vers la blockchain via cette infrastructure, ce qui peut stopper une partie des opérations. Cela ne gèle pas la blockchain elle-même, mais coupe un maillon opérationnel utilisé par la plateforme. En situation de crise, c’est une façon de limiter l’exécution de transactions tant que l’origine des requêtes n’est pas jugée fiable.