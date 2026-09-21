En février, le prestataire de paiement Checkout.com a alerté Polymarket US sur un afflux de fraudeurs. Ces derniers ont lié des cartes de débit volées à des milliers de nouveaux comptes, dans l’intention de parier puis de retirer l’argent vers des cartes ou des comptes qu’ils contrôlaient. Ils ont tenté de voler au moins 10 millions de dollars. À un moment, Checkout.com a rejeté plus de 80 % des dépôts qu’il traitait, alors que la norme du secteur est d’environ 1 %. La plupart des tentatives de dépôt ont échoué, et sept utilisateurs sont à l’origine de l’essentiel de l’attaque, dont l’un a tenté environ 4 000 dépôts, selon une personne au fait du dossier.

Les employés ont alerté le P.-D.G, Shayne Coplan. Des personnes proches des événements rapportent qu’il a dit à l’équipe de conformité de continuer à croître et de payer une amende si des régulateurs découvraient un jour l’affaire. L’équipe de conformité était sidérée, ont rappelé ces personnes.

Débordées, ces équipes ont accumulé du retard sur les retraits des clients. Pour rendre l’argent plus vite, la direction a supprimé l’obligation de retirer les fonds vers le moyen de paiement utilisé pour les déposer. Des employés ont averti que la plateforme risquait ainsi de faciliter le blanchiment d’argent. Les dirigeants ont maintenu que les autres protections suffisaient. Sans cette obligation, un voleur peut déposer de l’argent avec des cartes volées, puis retirer ses gains vers une carte légitime.

La réglementation fédérale n’impose pas cette obligation aux marchés de prédiction. DraftKings et FanDuel l’appliquent. Kalshi, rival de Polymarket, ne l’applique pas, mais inspecte les retraits vers d’autres moyens de paiement et gèle les paiements suspects, a précisé une personne au fait de ses procédures. En avril, Andrew Clifford, directeur de la conformité de Polymarket US, a démissionné après avoir remis aux dirigeants un long rapport sur une partie des problèmes de fraude.