Présenté comme une nouvelle façon d'interagir avec son téléviseur, Copilot n'aura finalement pas fait long feu. Microsoft confirme l'abandon de son assistant IA sur les Smart TV LG et Samsung dès le 1er décembre 2026. Un retrait qui s'inscrit dans un repositionnement plus large de Copilot.
L'intelligence artificielle devait aussi révolutionner notre façon d'utiliser un téléviseur. Annoncée au CES 2025, l'arrivée de Microsoft Copilot sur les Smart TV LG et Samsung promettait notamment de faciliter la recherche de contenus et de permettre aux utilisateurs de dialoguer avec leur écran.
Mais l'expérience tourne court. Le 28 octobre, Windows Central révélait l'apparition d'une notification sur un téléviseur LG annonçant la fin prochaine du service. Nous avons vérifié, Microsoft a bien précisé son calendrier depuis, sur son site d'assistance : Copilot ne sera plus accessible sur les téléviseurs LG et Samsung à partir du 1er décembre 2026.
Une intégration qui avait déjà fait polémique chez LG
Sur le papier, Copilot devait enrichir l'expérience des téléviseurs connectés en apportant les capacités conversationnelles de l'IA de Microsoft. Chez Samsung, l'assistant faisait partie de Vision AI Companion, une plateforme réunissant plusieurs agents IA sur les téléviseurs récents et certains moniteurs connectés, dont les Smart Monitor M7, M8 et M9.
Chez LG, l'intégration était restée beaucoup plus rudimentaire. En décembre 2025, des propriétaires de téléviseurs avaient découvert un raccourci Copilot ajouté automatiquement à leur interface webOS, sans possibilité de le supprimer. Le constructeur avait ensuite précisé qu'il ne s'agissait pas d'une application native, mais d'un simple lien ouvrant le site de Microsoft dans le navigateur du téléviseur. Face aux critiques, LG avait finalement annoncé la possibilité de retirer ce raccourci.
Cette polémique a-t-elle contribué à précipiter l'abandon ? Rien ne permet de l'affirmer. Microsoft n'a donné aucune explication officielle sur les raisons de cette décision, mais le retrait intervient dans un contexte de changement de stratégie pour Copilot.
Microsoft recentre Copilot, mais l'IA reste dans les téléviseurs
L'arrêt sur les Smart TV n'est pas un cas isolé. En mai, Microsoft avait déjà annoncé l'abandon du développement de Copilot sur les consoles Xbox. Puis, en août, plusieurs fonctions grand public, notamment les podcasts générés par IA, la recherche approfondie et les conversations de groupe, ont disparu de Copilot.
Microsoft a également engagé la fusion de ses applications Copilot grand public et Microsoft 365. Une réorganisation qui suggère une volonté de simplifier son offre et de privilégier davantage les usages liés à la productivité, plutôt que de multiplier les déclinaisons de son assistant.
Ce changement de cap ne signifie toutefois pas que LG et Samsung renoncent à l'intelligence artificielle. Sur ses modèles 2026, LG propose notamment Multi AI Search au sein de son AI Hub, avec Google Gemini parmi les modèles disponibles. Chez Samsung, Vision AI Companion perdra l'un de ses agents, mais conservera notamment Bixby, Gemini et Perplexity, selon les modèles et les marchés.
Le retrait de Copilot pose néanmoins la question de l'utilité de ces assistants conversationnels dans le salon. Sur un ordinateur, l'IA peut accompagner de nombreuses tâches. Sur un téléviseur, où l'essentiel des interactions consiste encore à chercher un programme et à lancer sa lecture, les fabricants doivent davantage démontrer ce qu'elle apporte réellement… Un défi auquel Microsoft a visiblement choisi de ne plus participer.