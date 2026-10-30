Sur le papier, Copilot devait enrichir l'expérience des téléviseurs connectés en apportant les capacités conversationnelles de l'IA de Microsoft. Chez Samsung, l'assistant faisait partie de Vision AI Companion, une plateforme réunissant plusieurs agents IA sur les téléviseurs récents et certains moniteurs connectés, dont les Smart Monitor M7, M8 et M9.



Chez LG, l'intégration était restée beaucoup plus rudimentaire. En décembre 2025, des propriétaires de téléviseurs avaient découvert un raccourci Copilot ajouté automatiquement à leur interface webOS, sans possibilité de le supprimer. Le constructeur avait ensuite précisé qu'il ne s'agissait pas d'une application native, mais d'un simple lien ouvrant le site de Microsoft dans le navigateur du téléviseur. Face aux critiques, LG avait finalement annoncé la possibilité de retirer ce raccourci.



Cette polémique a-t-elle contribué à précipiter l'abandon ? Rien ne permet de l'affirmer. Microsoft n'a donné aucune explication officielle sur les raisons de cette décision, mais le retrait intervient dans un contexte de changement de stratégie pour Copilot.