Sur ces écrans, Copilot répondait à des questions sur ce qui s’affichait, conseillait des films et des séries, et discutait comme sur les autres appareils. Son arrivée avait fait grincer des dents. En janvier 2025, nous rapportions que LG et Samsung prévoyaient d’ajouter un raccourci vers Copilot sur certains modèles. En fin d'année dernière, les propriétaires de TV LG ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir le désinstaller. Quatre jours plus tard, LG déployait un correctif pour éradiquer toute trace de Copilot.