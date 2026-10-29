Microsoft arrête le support de Copilot sur toutes les Smart TV. LG a commencé à en informer ses utilisateurs par un message sur l’écran, sans date précise pour l’instant.
Copilot n’aura donc pas fait long feu sur les téléviseurs. C’est un message affiché sur une TV LG qui a révélé l’info ce mercredi.
Copilot sur TV : installé de force, déjà abandonné
Repéré par Windows Central, la notification en question est apparue sur un téléviseur LG propulsé par WebOS. LG explique que Microsoft a décidé d’arrêter la prise en charge de Copilot sur tous les téléviseurs. La fonction n’est plus disponible et pourrait cesser de fonctionner d’ici peu. Microsoft n’a pas confirmé de date, mais LG s’attend à une fin avant 2027. Fin de support, cela veut dire que Microsoft arrête de faire vivre le service.
Sur ces écrans, Copilot répondait à des questions sur ce qui s’affichait, conseillait des films et des séries, et discutait comme sur les autres appareils. Son arrivée avait fait grincer des dents. En janvier 2025, nous rapportions que LG et Samsung prévoyaient d’ajouter un raccourci vers Copilot sur certains modèles. En fin d'année dernière, les propriétaires de TV LG ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir le désinstaller. Quatre jours plus tard, LG déployait un correctif pour éradiquer toute trace de Copilot.
Si le constructeur LG parlait d’un simple raccourci qui ouvre le chatbot dans le navigateur de la TV, pour certains, l’application a été installée de force. Samsung, dont les TV sous Tizen hébergeaient aussi Copilot, est concerné puisque l’arrêt vise toutes les Smart TV. Aucune annonce de sa part n’est mentionnée pour l’instant.
Microsoft a changé de stratégie. Copilot n’est plus présenté comme un compagnon numérique pour le grand public, mais comme un outil de productivité et de travail. L’entreprise a d’ailleurs fusionné Microsoft 365 Copilot et Copilot grand public dans une seule application. Il n’existe plus d’appli personnelle dédiée, et la version TV devient la dernière déclinaison grand public à disparaître.