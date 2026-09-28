Il affirme que les grandes entreprises n'ont pas les mêmes attentes qu'un développeur de startup. Elles veulent une IA capable de s'appuyer sur leurs données existantes tout en respectant leurs règles de confidentialité et de conformité, parfois dans plusieurs pays à la fois. Cette contrainte est encore plus forte pour les administrations et les secteurs régulés. Concrètement, il s'agit de contrôler qui accède à quelles données et de cocher les bonnes cases réglementaires, plutôt que de se contenter de répondre à des questions comme un chatbot classique. Bustamante dit lui-même utiliser Copilot CLI pour coder, avec accès à des modèles de Gemini, OpenAI, xAI et Anthropic selon les droits de son organisation, et Copilot Cowork pour ses échanges courants.