Microsoft poursuit le nettoyage des intégrations de Copilot dans Windows 11. Huit commandes d’intelligence artificielle vont disparaître de l’Explorateur de fichiers, sans que les fonctionnalités associées soient abandonnées.
En mars dernier, Microsoft promettait de simplifier Windows 11 et de se débarrasser des accès à Copilot jugés superflus. Après avoir supprimé ou rebaptisé plusieurs boutons dédiés à son assistant dans les applications natives du système, l’entreprise s’attaque désormais à l’Explorateur de fichiers. Dans une communication publiée le 19 octobre dans son centre d’administration Microsoft 365, elle annonce le retrait de huit commandes d’intelligence artificielle accessibles depuis le menu contextuel des fichiers OneDrive. Un coup de balai qui ne remet toutefois pas en cause les ambitions de Redmond en matière d’IA dans Windows.
Des raccourcis au rebut, des fonctionnalités toujours disponibles
Dans le détail, les huit commandes concernées se trouvent dans le sous-menu OneDrive, accessible d’un clic droit sur les fichiers compatibles pour les utilisateurs et utilisatrices disposant des accès Copilot nécessaires. Elles permettent de résumer un document, de générer une FAQ, de comparer plusieurs fichiers ou de poser des questions sur leur contenu. Pour les images, elles proposent également d’en analyser une ou plusieurs, de les comparer et d’en extraire le texte.
Leur suppression débutera à la mi-novembre et se poursuivra progressivement jusqu’au début du mois de décembre 2026. Seuls ces raccourcis sont concernés, puisque les fonctionnalités associées demeureront disponibles depuis le centre d’activité OneDrive.
Dans l’Explorateur de fichiers, il sera également toujours possible d’utiliser l’option « Demander à Copilot » du menu contextuel pour interroger l’assistant sur un fichier sélectionné, ou de passer par l’icône Copilot affichée au survol des fichiers dans la page d’accueil.
Moins de boutons Copilot, mais toujours plus d’intelligence artificielle
Cette décision prolonge les changements engagés au printemps dernier. Depuis, Microsoft a fait marche arrière sur le bouton Copilot flottant imposé dans Word, Excel et PowerPoint, tandis que le Bloc-notes a remplacé son bouton Copilot par une entrée « Outils d’écriture », plus explicite.
Mais comme nous l’expliquions déjà début septembre, ces ajustements ne traduisent aucun désengagement de Microsoft en matière d’intelligence artificielle. Le 7 octobre, le groupe présentait encore sa stratégie d’« intelligence hybride », destinée à faire travailler ensemble des modèles locaux et des services cloud. Parmi les nouveautés annoncées, Copilot pourra, avec autorisation, exploiter le contexte du PC pour réaliser des actions à la demande. Redmond prépare également une intégration facultative de son assistant dans la nouvelle recherche Windows, pour obtenir des réponses directement depuis la barre des tâches.
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