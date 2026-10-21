Dans le détail, les huit commandes concernées se trouvent dans le sous-menu OneDrive, accessible d’un clic droit sur les fichiers compatibles pour les utilisateurs et utilisatrices disposant des accès Copilot nécessaires. Elles permettent de résumer un document, de générer une FAQ, de comparer plusieurs fichiers ou de poser des questions sur leur contenu. Pour les images, elles proposent également d’en analyser une ou plusieurs, de les comparer et d’en extraire le texte.

Leur suppression débutera à la mi-novembre et se poursuivra progressivement jusqu’au début du mois de décembre 2026. Seuls ces raccourcis sont concernés, puisque les fonctionnalités associées demeureront disponibles depuis le centre d’activité OneDrive.

Dans l’Explorateur de fichiers, il sera également toujours possible d’utiliser l’option « Demander à Copilot » du menu contextuel pour interroger l’assistant sur un fichier sélectionné, ou de passer par l’icône Copilot affichée au survol des fichiers dans la page d’accueil.