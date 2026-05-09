À peine évoqué, déjà enterré. Microsoft a décidé de mettre fin au développement de l’assistant IA Copilot Gaming. Un revirement de plus dans le changement de cap opéré par la nouvelle patronne de la division, Asha Sharma, comme le révèle Kotaku.
Présenté comme un assistant capable d’accompagner les joueurs (avec des conseils en jeu, une aide contextuelle, des interactions dynamiques, etc.), Copilot Gaming devait s’inviter sur consoles dès cette année. Une ambition somme toute cohérente avec la stratégie globale de Microsoft, bien décidé à intégrer l’IA dans tous ses produits.
Game (déjà) over pour Copilot Gaming
Mais sur Xbox, la promesse n’a jamais vraiment convaincu. En interne comme auprès des joueurs, l’intérêt semblait au mieux limité, au pire inexistant. Aussi, le projet est purement et simplement abandonné. Une décision assumée par Asha Sharma, qui explique vouloir supprimer « les fonctionnalités ne correspondant pas à la vision future de la plateforme ».
Après des mois de test, Copilot Gaming apparaît donc aujourd’hui comme une expérimentation mal calibrée, symptôme d’une période où l’IA est injectée à marche forcée dans tous les usages, parfois sans réel besoin.
Ça bouge à la tête de la division Xbox
Depuis son arrivée à la tête de Xbox début 2026, Asha Sharma imprime un style radicalement différent. Ancienne patronne de la division CoreAI, elle était pourtant attendue comme l’incarnation d’une stratégie encore plus centrée sur l’intelligence artificielle, mais pour le plus grand bonheur des joueurs, sa priorité semble de revenir aux fondamentaux.
Accélérer les développements, abandon de la campagne « This is an Xbox », renforcer le lien avec la communauté, simplifier l’expérience pour les joueurs comme pour les développeurs… Une ligne directrice qui tranche avec les expérimentations récentes et qui passe donc par des décisions fortes, comme le récent abandon de Copilot Gaming.
Ce recentrage s’accompagne aussi d’un nouveau remaniement interne, puisque la dirigeante a intégré quatre nouveaux cadres issus de son ancienne division CoreAI, afin d’apporter une expertise technique et produit plus pointue. En contrepartie, ce sont deux figures historiques de Xbox, à savoir Kevin Gammill et Roanne Sones, qui quitteront leurs postes respectifs prochainement.
Pour Asha Sharma, il s’agit donc de (re)trouver la bonne formule pour remettre Xbox sur de bons rails après une période pour le moins agitée. L’abandon de Copilot Gaming en est un nouvel exemple, avec une idée dans l’air du temps, mais que personne (ou presque) n’attendait réellement sur console.
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