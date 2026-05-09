Ce recentrage s’accompagne aussi d’un nouveau remaniement interne, puisque la dirigeante a intégré quatre nouveaux cadres issus de son ancienne division CoreAI, afin d’apporter une expertise technique et produit plus pointue. En contrepartie, ce sont deux figures historiques de Xbox, à savoir Kevin Gammill et Roanne Sones, qui quitteront leurs postes respectifs prochainement.

Pour Asha Sharma, il s’agit donc de (re)trouver la bonne formule pour remettre Xbox sur de bons rails après une période pour le moins agitée. L’abandon de Copilot Gaming en est un nouvel exemple, avec une idée dans l’air du temps, mais que personne (ou presque) n’attendait réellement sur console.