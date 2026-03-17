Sonali Yadav, responsable IA chez Xbox, a tenu à confirmer lors de la Game Developers Conference : « Je suis heureux d'annoncer que plus tard cette année, nous ajouterons Gaming Copilot à notre génération de consoles actuelle, et nous l'ajouterons à d'autres services auxquels jouent nos joueurs. »

Dès le mois prochain, c'est une nouvelle interface Xbox qui arrivera sur Windows 11, avec un nouveau « mode Xbox » qui va venir transformer l'interface système en un environnement de jeu en plein écran.