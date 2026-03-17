Après de longs mois passés en phase bêta sur PC ou encore sur les machines ROG Xbox Ally, l'assistant intelligent dédié aux jeux vidéo chez Microsoft, le bien nommé « Gaming Copilot », va débarquer sur nos consoles Xbox dans le courant de l'année. Une bonne chose ?
Quelques jours après avoir lancé Copilot Cowork, le géant américain Microsoft remet son IA sur le devant de la scène, en confirmant cette fois l'arrivée, dans le courant de l'année, de sa déclinaison dédiée aux jeux vidéo.
Gaming Copilot dans nos Xbox en 2026
Actuellement disponible en version bêta sur nos PC, mais aussi sur mobiles ainsi que sur les ROG Xbox Ally, l'assistant Copilot dédié aux jeux vidéo prépare son arrivée sur les Xbox Series. Un compagnon interactif à tout faire, qui mise évidemment sur les technologies d'intelligence artificielle « made in Microsoft ».
Sonali Yadav, responsable IA chez Xbox, a tenu à confirmer lors de la Game Developers Conference : « Je suis heureux d'annoncer que plus tard cette année, nous ajouterons Gaming Copilot à notre génération de consoles actuelle, et nous l'ajouterons à d'autres services auxquels jouent nos joueurs. »
Dès le mois prochain, c'est une nouvelle interface Xbox qui arrivera sur Windows 11, avec un nouveau « mode Xbox » qui va venir transformer l'interface système en un environnement de jeu en plein écran.
Une fonction utile oui… mais à quel point ?
Rappelons que Gaming Copilot peut venir proposer des stratégies, conseiller un jeu disponible dans le Game Pass, modifier certains réglages, ou expliquer une mécanique de jeu parfois difficile à comprendre. Pour s’adapter au mieux à l’expérience sur console, il est aussi possible de dialoguer avec l’IA à la voix, sans avoir besoin d’interrompre la partie.
Sur le papier, l’outil a donc de quoi séduire les joueurs. Dans les faits toutefois, la réception est plus nuancée. Sur Windows, la fonctionnalité fait déjà l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison d’interrogations persistantes autour de la confidentialité et de l’exploitation des données personnelles.
Sur la petite ROG Xbox Ally, Microsoft promet une approche plus mesurée. L’assistant se veut plus discret, moins intrusif dans l’expérience de jeu. Peut-être même un peu trop, puisque sa présence reste finalement assez effacée.
Reste aussi une autre question, plus fondamentale. Une partie du public joueur demeure encore sceptique face à l’intégration de l’IA dans le jeu vidéo, alors même que de nombreux géants du secteur semblent déterminés à pousser cette technologie au cœur de leurs écosystèmes. À voir maintenant comment ce Gaming Copilot sera intégré dans nos Xbox.
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