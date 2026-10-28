Qui aurait imaginé que l’intelligence artificielle, avec ses GPU surpuissants et ses centres de données dernier cri, remettrait au goût du jour les bonnes vieilles bandes magnétiques ? C’est pourtant ce qui se passe chez Fujifilm, qui s’apprête à réaliser son plus gros investissement dans cette technologie depuis une vingtaine d'années.

Selon le quotidien économique japonais Nikkei, le groupe prévoit de consacrer 10 milliards de yens, soit environ 57 millions d’euros, à l’agrandissement de son usine d’Odawara, près de Tokyo. L’objectif est de multiplier par cinq sa capacité de production par rapport à l’exercice 2025, mesurée en volume de données stockables, d’ici à l’exercice 2028.