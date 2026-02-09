Les prix des disques durs grimpent depuis déjà quelques semaines, mais pas autant que ceux des SSD : c'est donc le moment qui a été retenu par Western Digital pour montrer les muscles.
Alors qu'elle n'est plus du tout impliquée dans le développement de SSD depuis sa séparation d'avec Sandisk, Western Digital a présenté sa nouvelle feuille de route « disques durs » avec des perspectives assez délirantes côté capacités.
2 fois plus de bande passante sur un HDD ?
Le 3 février dernier, c'est au travers de son Innovation Day que l'entreprise Western Digital a donc décidé de faire lepoint sur sa situation, mais aussi et surtout d'astiquer sa boule de cristal avec de nouvelles technologies.
En premier lieu, Western Digital a exprimé son désir d'améliorer les performances de ses disques traditionnels « à plateaux ». La firme a ainsi souhaité confirmer que, non seulement, les disques durs ne sont pas morts, mais aussi qu'ils ont de quoi en remontrer à certains modèles de SSD. C'est ici que Western Digital a introduit les technologies High Bandwidth Drive et Dual Pivot.
« La technologie High Bandwidth Drive permet la lecture et l’écriture simultanées à partir de plusieurs têtes sur plusieurs pistes, offrant jusqu’à 2x plus de bande passante que les disques durs traditionnels sans pénalité énergétique. Cette technologie dispose d’une trajectoire d’évolution claire jusqu’à 8x de gains de bande passante et est déjà entre les mains des clients pour validation.
La technologie Dual Pivot ajoute un second ensemble d’actionneurs fonctionnant de manière indépendante autour d’un pivot distinct et offrira jusqu’à 2x de gain en entrées/sorties séquentielles dans un disque 3,5 pouces. Elle se distingue des conceptions antérieures à double actionneur, qui sacrifiaient la capacité et nécessitaient des modifications logicielles lourdes côté client. Dual Pivot permet de réduire l’espacement entre les disques, ce qui autorise davantage de plateaux par disque et une capacité totale plus élevée. »
L'un dans l'autre, Western Digital ambitionne d'atteindre « 2x plus de bande passante » et « jusqu'à 2x plus de performances en entrées/sorties » avec, pour objectif de « prendre en charge les charges de travail liées à l’IA avec l’économie des disques durs » afin d'en réduire « la dépendance au stockage flash ».
Des capacités de 60 To en 2028, 100 To en 2029 !
Si les disques durs ne sont pas épargnés par l'inflation et que la disponibilité de certains modèles est assez aléatoire, Western Digital entend ici remédier en partie aux faiblesses de la technologie tout en profitant de l'augmentation des prix que connais la NAND, donc les SSD.
Ce n'est cependant pas la seule corde à l'arc de la marque américaine qui entend aussi mettre l'accent sur les avantages bien connus du disque dur à plateaux et en profiter pour revenir sur sa concurrente, Seagate. Western Digital entend ainsi « accélérer la feuille de route haut capacité » avec l'introduction du modèle « UltraSMR ePMR de 40 To », mais surtout de montrer la voie à une augmentation drastique de ces capacités.
La feuille de route de la firme est ainsi très claire et, à l'horizon 2029, elle ne vise rien de moins que des modèles de disques durs HAMR d'une capacité de 100 To ! Cela se fera toutefois en plusieurs étapes avec la sortie d'un modèle 44 To en fin d'année et d'un autre de 60 To à l'horizon 2028. Mais il ne s'agit que d'une des voies empruntées par les disques durs de Western Digital, à côté du HAMR, il est donc question de booster l'ePMR.
L'enregistrement magnétique perpendiculaire assisté par énergie (ou ePMR donc) est la technologie « économique » pour les disques durs Western Digital quand l'HAMR vise davantage la performance. Il s'agit d'avoir une « approche double trajectoire » comme l'explique la société américaine et si l'HAMR vise déjà les 100 To, l'ePMR n'est pour l'heure envisagé sur des modèles « que » de 60 To autour de 2028, mais « sans augmentation de la consommation énergétique » comme nous l'indique la marque.
Jamais Western Digital ne le dira en ces termes, mais l'objectif est donc aussi de montrer au concurrent Seagate que le lutte n'est pas terminée. Seagate a déjà livré des modèles de disques HARM 40 To depuis quelques temps et Western Digital se devait donc de rétorquer.