Le 3 février dernier, c'est au travers de son Innovation Day que l'entreprise Western Digital a donc décidé de faire lepoint sur sa situation, mais aussi et surtout d'astiquer sa boule de cristal avec de nouvelles technologies.

En premier lieu, Western Digital a exprimé son désir d'améliorer les performances de ses disques traditionnels « à plateaux ». La firme a ainsi souhaité confirmer que, non seulement, les disques durs ne sont pas morts, mais aussi qu'ils ont de quoi en remontrer à certains modèles de SSD. C'est ici que Western Digital a introduit les technologies High Bandwidth Drive et Dual Pivot.