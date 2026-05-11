L'explication tient en trois lettres. L'IA a créé une demande insatiable en stockage pour les centres de données qui entraînent et font tourner les modèles de langage. Chez Western Digital, le segment entreprise (datacenters, cloud, IA) représente désormais environ 89 % du chiffre d'affaires. Le segment grand public pèse 5 %. Le rapport de force est si déséquilibré que les fabricants n'ont plus aucune raison de produire des volumes destinés au marché secondaire. Les prix de certains modèles ont été multipliés par deux ou trois depuis septembre 2025.

En France, la tendance est la même. Un SSD Samsung 990 EVO Plus de 2 To se vendait 150 euros sur Amazon en avril 2025, il en coûtait 360 en janvier 2026. Un WD Black SN850X de 2 To est passé de 130 à plus de 300 euros sur la même période.

La Wikimedia Foundation (la maison mère de Wikipédia) subit le même phénomène. Son porte-parole a confirmé des « difficultés d'approvisionnement en mémoire et en disques durs, des délais allongés sur les livraisons de serveurs et une capacité réduite à passer de nouvelles commandes ».