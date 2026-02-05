Internet Archive lance une extension WordPress qui remplace automatiquement vos liens morts par des archives. Une bouée de sauvetage pour un Web qui se décompose à vue d'œil.
Quarante pour cent des liens datant de 2013 ne mènent plus nulle part, selon une étude Pew Research de 2024. C'est le « link rot », cette gangrène numérique qui transforme vos articles en gruyère de pages 404. Pour colmater les brèches, Internet Archive vient de dévoiler Link Fixer, un outil développé avec Automattic qui surveille vos URL et les remplace discrètement par des versions archivées dès qu'elles tombent. Ce plugin gratuit promet de stopper l'hémorragie pour les 43% du Web qui tournent sur WordPress.
Un gardien automatique qui n'attend pas que tout s'effondre
Link Fixer scanne en continu les liens sortants de vos articles WordPress et les confronte aux archives de la Wayback Machine. Pas d'archive disponible ? L'extension photographie immédiatement la page cible pour la stocker. Dès qu'un site externe disparaît ou affiche une erreur, vos lecteurs sont redirigés vers la copie sauvegardée sans même s'en apercevoir.
Mieux encore : si le lien mort ressuscite, le plugin détecte le retour et rétablit l'URL d'origine. Automattic a prévu une interface sobre sur Github, avec des réglages simples comme la fréquence de vérification, fixée par défaut à trois jours. L'outil archive également vos propres publications, histoire d'assurer leur pérennité si votre hébergeur décide de faire des siennes.
Cette extension débarque dans un contexte tendu pour Internet Archive. Fin 2025, plusieurs grands médias comme The Guardian et The New York Times ont retiré leurs contenus de la Wayback Machine par peur que les robots collecteurs alimentent les modèles d'IA sans autorisation. Résultat : des pans entiers du Web journalistique deviennent inaccessibles à l'archivage public, justement au moment où le besoin de préservation se fait le plus sentir.
Link Fixer tente de rattraper cette dérive en offrant une solution décentralisée, où chaque webmaster devient un maillon de la chaîne de préservation. Reste à savoir si cette initiative suffira à convaincre les éditeurs méfiants de rouvrir leurs archives, ou si elle ne fera que panser temporairement un Internet qui se fragmente.