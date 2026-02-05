Cette extension débarque dans un contexte tendu pour Internet Archive. Fin 2025, plusieurs grands médias comme The Guardian et The New York Times ont retiré leurs contenus de la Wayback Machine par peur que les robots collecteurs alimentent les modèles d'IA sans autorisation. Résultat : des pans entiers du Web journalistique deviennent inaccessibles à l'archivage public, justement au moment où le besoin de préservation se fait le plus sentir.

Link Fixer tente de rattraper cette dérive en offrant une solution décentralisée, où chaque webmaster devient un maillon de la chaîne de préservation. Reste à savoir si cette initiative suffira à convaincre les éditeurs méfiants de rouvrir leurs archives, ou si elle ne fera que panser temporairement un Internet qui se fragmente.