Une fois cette petite formalité accomplie, nous avons demandé à ChatGPT de retrouver les messages reçus pendant la nuit. Le chatbot a pu consulter notre messagerie, puis préparer un brouillon de réponse à partir de l’un des échanges.

Et c’est là que l’intégration devient intéressante : le brouillon était directement disponible dans l’application Mail sur notre Mac. Pas de copier-coller, pas de transfert manuel, simplement un message prêt à être relu et éventuellement envoyé. Pour une tâche aussi banale que répondre à un correspondant, c'est plutôt pratique.

Nous n’avons toutefois pas testé l’envoi direct de messages ni la création ou la modification de rendez-vous. Impossible, à ce stade, de juger la fiabilité de ces opérations.

Reste évidemment la question de la confidentialité. Donner accès à sa messagerie personnelle à un assistant IA n’est pas tout à fait anodin, surtout lorsqu’elle contient des informations professionnelles, des factures ou des échanges privés.

Avant d’activer les connecteurs, mieux vaut donc jeter un œil au réglage « Améliorer le modèle pour tous » dans ChatGPT. Sur les offres grand public, les données récupérées par ces connecteurs peuvent être utilisées pour entraîner les modèles lorsque cette option est activée.

Il est possible de déconnecter les services depuis ChatGPT et de révoquer le mot de passe dédié dans son compte Apple. Attention néanmoins : couper l’accès à iCloud n’efface pas automatiquement les informations déjà reprises dans les conversations ou conservées en mémoire.

Un détail à garder en tête avant de confier à ChatGPT les clés de sa boîte mail.