ChatGPT accueille les mails et les calendriers iCloud, avec la promesse de simplifier quelques corvées du quotidien. Les utilisateurs Apple vont pouvoir en profiter, mais certains réglages méritent leur attention avant de laisser l’assistant fouiller dans leur correspondance.
Retrouver un mail reçu il y a trois semaines, vérifier l’heure d’un rendez-vous ou remettre la main sur une réservation noyée au milieu de dizaines de messages… On a tous connu ce petit moment de solitude devant sa boîte mail. OpenAI aimerait justement nous épargner ces recherches, parfois interminables, en laissant ChatGPT s’en charger directement. Après Gmail et Google Agenda, c’est au tour des services iCloud d’entrer dans la danse. Et pour une fois, nous avons pu vérifier assez simplement ce que cela change au quotidien.
ChatGPT s’invite dans les mails et les calendriers d’Apple
Depuis le 27 octobre, OpenAI propose deux nouveaux connecteurs permettant de relier ChatGPT à iCloud Mail et iCloud Calendar. Comme le rapporte MacRumors, ils sont accessibles aux utilisateurs gratuits comme payants, notamment en France, depuis le Web, les applications pour ordinateur et iOS.
L'idée n’est pas simplement de demander à ChatGPT de résumer un mail que l’on vient de copier dans une conversation. Le chatbot peut directement rechercher des messages dans votre boîte de réception, consulter votre agenda ou encore préparer des réponses. Le connecteur Mail annonce également la possibilité d’envoyer des messages et de gérer les brouillons, tandis que celui du calendrier permet de modifier des événements.
Prenons un exemple : vous avez reçu une confirmation de réservation il y a plusieurs jours, mais impossible de retrouver le message. Plutôt que de multiplier les recherches dans Mail, vous pouvez demander à ChatGPT de remettre la main dessus. Même principe pour consulter vos prochains rendez-vous, sans avoir à ouvrir Calendrier.
Précisons toutefois que le connecteur Mail accède uniquement à votre messagerie iCloud. Les comptes Gmail ou Outlook que vous avez éventuellement ajoutés à l’application Mail d’Apple ne deviennent pas automatiquement accessibles. Il faudra installer les plugins Google dédiés pour tout centraliser.
L'intérêt est surtout de pouvoir enchaîner les opérations dans une même conversation, sans multiplier les allers-retours entre les applications. Une approche qui peut sembler familière aux utilisateurs de Siri, mais qui prend ici une autre dimension grâce aux capacités conversationnelles de ChatGPT.
Nous avons essayé, et les brouillons arrivent directement dans Mail
Pour connecter sa messagerie, il faut se rendre dans les paramètres de ChatGPT, sélectionner iCloud Mail puis générer un mot de passe spécifique aux applications depuis son compte Apple. La connexion du calendrier s’effectue séparément.
Une fois cette petite formalité accomplie, nous avons demandé à ChatGPT de retrouver les messages reçus pendant la nuit. Le chatbot a pu consulter notre messagerie, puis préparer un brouillon de réponse à partir de l’un des échanges.
Et c’est là que l’intégration devient intéressante : le brouillon était directement disponible dans l’application Mail sur notre Mac. Pas de copier-coller, pas de transfert manuel, simplement un message prêt à être relu et éventuellement envoyé. Pour une tâche aussi banale que répondre à un correspondant, c'est plutôt pratique.
Nous n’avons toutefois pas testé l’envoi direct de messages ni la création ou la modification de rendez-vous. Impossible, à ce stade, de juger la fiabilité de ces opérations.
Reste évidemment la question de la confidentialité. Donner accès à sa messagerie personnelle à un assistant IA n’est pas tout à fait anodin, surtout lorsqu’elle contient des informations professionnelles, des factures ou des échanges privés.
Avant d’activer les connecteurs, mieux vaut donc jeter un œil au réglage « Améliorer le modèle pour tous » dans ChatGPT. Sur les offres grand public, les données récupérées par ces connecteurs peuvent être utilisées pour entraîner les modèles lorsque cette option est activée.
Il est possible de déconnecter les services depuis ChatGPT et de révoquer le mot de passe dédié dans son compte Apple. Attention néanmoins : couper l’accès à iCloud n’efface pas automatiquement les informations déjà reprises dans les conversations ou conservées en mémoire.
Un détail à garder en tête avant de confier à ChatGPT les clés de sa boîte mail.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code