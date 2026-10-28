Quand CXMT et YMTC vont-ils pouvoir être considérés au même niveau que les autres géants de la RAM ? Ça devrait prendre du temps, si l'on en croit cette information qui émane du média coréen Maeil Business Newspaper.

Ce dernier indique en effet que les géants chinois de la tech Alibaba, Tencent et ByteDance ont commencé à solliciter les Sud-Coréen SK Hynix et Samsung pour des approvisionnements de très long terme. En effet, les contrats qu'ils voudraient signer iraient sur 10 ans, loin des contrats habituels de 3 à 5 ans, et portent sur la mémoire DDR et LPDDR.