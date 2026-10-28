Les fabricants de RAM chinois ont connu une ascension fulgurante ces deux dernières années. Mais ils n'ont toujours pas totalement les faveurs de géants de la tech locaux.
La pénurie de RAM, conséquence de l'explosion de l'intelligence artificielle, a permis l'entrée sur le marché d'acteurs qui concurrencent le trio habituel fait de Samsung, SK Hynix et Micron. Ces nouveaux rivaux nous viennent de Chine, et ont pour nom YMTC et CXMT - en pleine ascension fulgurante. Mais ils ont encore du chemin à faire pour être considérés au niveau des fondateurs, comme on peut le voir dans leur pays d'origine !
Bytedance, Alibaba et Tencent signent des accords de 10 ans avec SK Hynix et Samsung
Quand CXMT et YMTC vont-ils pouvoir être considérés au même niveau que les autres géants de la RAM ? Ça devrait prendre du temps, si l'on en croit cette information qui émane du média coréen Maeil Business Newspaper.
Ce dernier indique en effet que les géants chinois de la tech Alibaba, Tencent et ByteDance ont commencé à solliciter les Sud-Coréen SK Hynix et Samsung pour des approvisionnements de très long terme. En effet, les contrats qu'ils voudraient signer iraient sur 10 ans, loin des contrats habituels de 3 à 5 ans, et portent sur la mémoire DDR et LPDDR.
CXMT et YMTC n'auraient pas encore les capacités de production de masse nécessaires
La même source indique que les géants chinois en question sont pour le moment réticents à solliciter leurs géants nationaux CXMT ou YMTC pour de tels canaux de fourniture. « Ces derniers sont considérés comme manquant de compétitivité et de capacité de production de masse en mémoire serveur haute performance, contrairement [à SK Hynix et Samsung] » est-il ainsi précisé.
Ils ne sont ainsi pas considérés comme encore en capacité de fournir des quantités suffisantes. De plus, l'exemple de leurs rivaux américains ayant sécurisé les approvisionnements avec des accords à long terme a semble-t-il aussi aiguillonné les géants chinois sur ce chemin. Alors, comment Pékin va-t-il réagir ?