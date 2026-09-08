Il faudra compter sur CXMT et YMTC dans les prochaines années. Alors que SK Hynix promet une pénurie de RAM jusqu'en 2030, il y aura beaucoup d'offre à satisfaire pour ces sociétés, et elles s'y préparent, selon le Financial Times.

En effet, d'après le journal anglophone, CXMT et YMTC aurait dernièrement accumulé de très nombreuses machines de lithographie DUV (machines nécessaires à la gravure de semi-conducteurs) provenant du géant mondial ASML. Selon une source du média, les firmes auraient accumulé assez de matériel pour couvrir trois ans de développement.