Les géants chinois de la RAM sont actuellement en plein décollage. Et leur développement fou devrait continuer vu tout le matériel à leur disposition.
Avec la pénurie de RAM consécutive à l'essor de l'intelligence artificielle, on a vu apparaître sur la carte mondial de la tech deux nouveaux acteurs chinois : CXMT et YMTC. Des noms qui risquent de devenir très importants à l'avenir, quand on voit que CXMT est actuellement en train de rapidement rattraper Micron. Et ces firmes comptent bien surfer sur la vague si l'on en croit les dernières informations.
CXMT et YMTC ont commandé en masse des machines DUV d'ASML pour leur développement des trois prochaines années
Il faudra compter sur CXMT et YMTC dans les prochaines années. Alors que SK Hynix promet une pénurie de RAM jusqu'en 2030, il y aura beaucoup d'offre à satisfaire pour ces sociétés, et elles s'y préparent, selon le Financial Times.
En effet, d'après le journal anglophone, CXMT et YMTC aurait dernièrement accumulé de très nombreuses machines de lithographie DUV (machines nécessaires à la gravure de semi-conducteurs) provenant du géant mondial ASML. Selon une source du média, les firmes auraient accumulé assez de matériel pour couvrir trois ans de développement.
Les machines lithographiqus DUV chinoises ne sont pas encore très prisées en Chine
Pour rappel, si les restrictions américaines empêchent les entreprises chinoises d'accéder aux meilleures machines lithographiques d'ASML, dites à ultraviolet extrême (EUV), elles peuvent toujours s'offrir les machines de génération précédente DUV. Un secteur dans lequel les entreprises de la tech chinoise cherche à devenir performantes, mais qu'elles semblent encore loin de maîtriser.
Car le même article précise que même les entreprises du pays, comme CXMT et YMTC, préfèreng aujourd'hui s'équiper avec du matériel ASML. Si l'un des meilleurs acteurs locaux du domaine, Yuliangsheng, a ainsi pour projet de produire cette année 12 machines DUV, ses machines sont encore à des années d'atteindre le niveau de celles d'ASML. Les firmes de l'empire du Milieu font en effet aujourd'hui face à deux écueils majeurs, la questions des lentilles projection, et celle des sources lumineuses (maintenir une source stable avec une puissance très élevée étant particulièrement compliqué).