ASML aura-t-elle un jour un concurrent à sa mesure ? Un concurrent qui viendrait de Chine ? C'est possible, mais ça prendra du temps… beaucoup de temps, si l'on en croit les dernières paroles du PDG de Zeiss. Une société qui est le partenaire stratégique d'ASML, puisqu'elle fabrique les systèmes optiques, les lentilles et les miroirs ultra-précis de ses machines.

Frank Rohmund s'est ainsi exprimé sur cette question durant la conférence SEMICON à Taiwan. Il a ainsi expliqué que l'idée que la Chine avait encore 15 ans de retard dans les machines EUV était une « hypothèse probablement raisonnable ».