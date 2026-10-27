TDF a mis en service, ce mardi, 22 nouveaux émetteurs DAB+ répartis sur 18 sites un peu partout en France. Cette nouvelle vague renforce la radio numérique terrestre sur huit autoroutes et dans treize communes.
Le déploiement du DAB+ en France se poursuit, puisque ce mardi 27 octobre 2026, TDF a annoncé avoir mis en service vingt-deux nouveaux émetteurs de radio numérique sur dix-huit sites, dans le cadre justement du plan de déploiement national. Moins de quatre mois après la salve de juillet, l'opérateur renforce le signal sur huit autoroutes, de l'A75 à l'A85, et améliore l'écoute dans des villes comme Bayeux, Nevers ou Brive-la-Gaillarde. Et si ces trois lettres suivies d'un petit « plus » vous laissent encore perplexe, c'est l'occasion de faire les présentations.
22 nouveaux émetteurs DAB+ viennent d’être allumés en France
Pour ce nouveau lot d'émetteurs DAB+, TDF a d'abord pensé aux automobilistes et à la continuité d'écoute de la radio numérique sur la route. Les grands axes concentrent donc l'essentiel des nouveautés. L'A75, qui descend vers la Méditerranée à travers le Massif central, gagne deux émetteurs, à Sévérac-le-Château (Aveyron) et à Massiac (Cantal). En Normandie, l'A88 s'appuie sur celui de Falaise-Villers, dans le Calvados, et l'A28 sur le site d'Alençon-Saint-Germain, dans l'Orne. L'A85, elle, hérite d'une mise en service à Huismes, en Indre-et-Loire.
Dans le Loiret et la Nièvre, l'A77 et l'A19 profitent des sites de Montargis-Amilly, Gien-Arrabloy et Pouilly-sur-Loire. Au pied des Pyrénées, l'A64 compte désormais sur Lannemezan-Peyrehitt (Hautes-Pyrénées), tandis que dans le Limousin, l'A20 accueille l'émetteur de Razès-Les Prades (Haute-Vienne). Pour l'automobiliste, il s'agit d'une meilleure continuité d'écoute, kilomètre après kilomètre, pour que la station du moment ne s'évapore pas entre deux sorties.
Plus loin cette fois des bretelles d'autoroute, treize communes captent aussi mieux les radios nationales. La Normandie en compte trois, avec Bayeux, Falaise et Alençon, tout comme le Centre-Val de Loire, avec Montargis, Gien et Huismes. Nevers et Cosne-sur-Loire en profitent en Bourgogne-Franche-Comté, Brive-la-Gaillarde en Nouvelle-Aquitaine et Massiac en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Occitanie complète le tableau avec Lodève, Saint-Chély-d'Apcher et Lannemezan. Toutes reçoivent mieux les multiplex M1 et M2, ces deux « bouquets » qui réunissent les radios nationales.
Le DAB+, c'est quoi au juste (et faut-il changer de poste) ?
Si vous vous sentez un peu largué(e) lorsqu'on vous parle du DAB+ (Digital Audio Broadcasting), sachez qu'il s'agit du standard de diffusion numérique de la radio par voie hertzienne. Autrement dit, il est à la radio ce que la TNT est à la télévision. L'écoute reste gratuite, comme en FM, avec un son numérique et des informations, voire des visuels, liés au programme qui s'affichent à l'écran. Il est complémentaire de la FM et enrichit l'offre radiophonique, à la maison comme en voiture.
Évidemment, pour en profiter, il faut un récepteur compatible. Les postes DAB+ sont en vente en France depuis plusieurs années, et depuis 2021, tous les autoradios des véhicules neufs vendus en Europe intègrent la technologie. Pour vérifier un appareil, cherchez la mention DAB+ sur le boîtier, l'emballage, la notice ou dans les menus de réglage. Sur un autoradio, un mode de recherche DAB proposé en plus de la FM est bon signe. Au moindre doute, la notice du fabricant ou la fiche produit feront foi.
Ces mises en service ont été longuement réfléchies. On sait que chaque site a d'abord été étudié et préparé par les ingénieurs de TDF, puis équipé en fonction de sa configuration. Selon les lieux, les équipes ont pu recourir à une grue pour hisser le matériel, voire à un hélicoptère pour l'acheminer. Aux manettes, on retrouve TDF, opérateur de la diffusion hertzienne de la télévision et de la radio, autrement dit le spécialiste de la diffusion par les ondes, qui s'appuie sur un réseau de 9 200 sites. Pascale Varnière, qui dirige sa branche audiovisuelle, évoque une « étape importante » avec la nouvelle du jour. Elle y lit la mobilisation de ses équipes, mais aussi l'engagement des éditeurs, c'est-à-dire des stations de radio elles-mêmes, à développer la radio numérique. Après les 26 émetteurs allumés en juillet, la carte du DAB+ continue de se completer, pièce après pièce.