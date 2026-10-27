Ces mises en service ont été longuement réfléchies. On sait que chaque site a d'abord été étudié et préparé par les ingénieurs de TDF, puis équipé en fonction de sa configuration. Selon les lieux, les équipes ont pu recourir à une grue pour hisser le matériel, voire à un hélicoptère pour l'acheminer. Aux manettes, on retrouve TDF, opérateur de la diffusion hertzienne de la télévision et de la radio, autrement dit le spécialiste de la diffusion par les ondes, qui s'appuie sur un réseau de 9 200 sites. Pascale Varnière, qui dirige sa branche audiovisuelle, évoque une « étape importante » avec la nouvelle du jour. Elle y lit la mobilisation de ses équipes, mais aussi l'engagement des éditeurs, c'est-à-dire des stations de radio elles-mêmes, à développer la radio numérique. Après les 26 émetteurs allumés en juillet, la carte du DAB+ continue de se completer, pièce après pièce.