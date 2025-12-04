Comme Radio France l'explique, il ne s’agit pas là d’un simple portage de son site ou de son application mobile. En effet, l’interface a été spécifiquement repensée pour les usages TV, où l’on navigue moins et où l’on écoute davantage. Les flux radio, comme franceinfo, France Inter, France Culture, FIP, Mouv’ et les autres antennes, bénéficient d’un accès direct. Même logique pour la musique, un univers que Radio France met particulièrement en avant avec des playlists thématiques, des sélections éditoriales et des programmations spécialisées, qui deviennent accessibles gratuitement, sans publicité, depuis le canapé.