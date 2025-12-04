Depuis quelques jours, une nouvelle plateforme audio est disponible sur Android TV. Celle-ci donne accès à pas moins de 3,5 millions de podcasts gratuit, en libre accès et, le tout, sans publicités (du moins sur les podcasts).
Radio France vient de franchir un nouveau cap dans sa stratégie de présence sur tous les écrans du quotidien. L'arrivée de sa plateforme audio sur smart TV fait de l'entreprise publique le premier acteur radio français à proposer une véritable application pensée pour les téléviseurs connectés. Une évolution logique, mais stratégique puisque de plus en plus de foyers utilisent leur TV pour écouter la radio, la musique ou des podcasts, transformant le grand écran en hub audio domestique.
Une interface pensée pour l’écoute, pas pour le clic
Comme Radio France l'explique, il ne s’agit pas là d’un simple portage de son site ou de son application mobile. En effet, l’interface a été spécifiquement repensée pour les usages TV, où l’on navigue moins et où l’on écoute davantage. Les flux radio, comme franceinfo, France Inter, France Culture, FIP, Mouv’ et les autres antennes, bénéficient d’un accès direct. Même logique pour la musique, un univers que Radio France met particulièrement en avant avec des playlists thématiques, des sélections éditoriales et des programmations spécialisées, qui deviennent accessibles gratuitement, sans publicité, depuis le canapé.
L'expérience se veut continue puisqu'il est possible, à partir d'un compte utilisateur, de reprendre une écoute commencée en voiture via Android Auto, sur son smartphone ou son enceinte connectée, avant de la poursuivre sur la télévision. Une manière d’unifier les usages sans friction, dans un contexte où l’audio accompagne la journée bien au-delà du poste radio traditionnel.
Un catalogue audio inédit sur TV
Voilà un chiffre qui donne le vertige ! Plus de 3,5 millions d’épisodes sont désormais consultables sur Android TV. C’est tout simplement le plus grand catalogue audio jamais proposé sur un téléviseur connecté en France. On y retrouve l’intégralité des productions Radio France (information, culture, fiction, musique, documentaires) mais aussi celles de nombreux partenaires publics francophones. Parmi eux on trouve Arte Radio, LCP, l’INA, RTS ou encore Radio Canada.
Au-delà du volume, cette arrivée signe une nouvelle étape dans la stratégie d’innovation de Radio France. Après avoir ouvert la voie sur les assistants vocaux dès 2018, puis sur les voitures connectées, le groupe investit un nouvel espace d’écoute en pleine croissance. Le déploiement se poursuivra prochainement sur d’autres systèmes d’exploitation, notamment Tizen, au cœur des téléviseurs Samsung.
Dans un marché où les plateformes privées multiplient les abonnements et les contenus sponsorisés, cette offre massive, gratuite et sans publicité rappelle le rôle singulier du service public dans cet écosystème.
Source : communiqué de presse