Quand le code facilite le travail de l’IA

Puisque les vidéos sont décrites dans des fichiers HTML plutôt que dans une interface graphique propriétaire, un agent de programmation peut les créer et les modifier directement. Le projet fournit pour cela des skills destinés notamment à Claude Code, Codex, Cursor ou Gemini CLI.

L’agent peut ainsi suivre le processus de production : préparer la vidéo, écrire le HTML, ajouter les médias et les animations, vérifier le projet, générer une prévisualisation et enfin lancer le rendu. HyperFrames dispose également d'outils spécifiques pour intégrer des éléments provenant de Figma, convertir certains projets existants ou créer des présentations interactives, sous forme de diaporamas navigables plutôt que de vidéos MP4.

Autre particularité : HyperFrames cherche à rendre chaque export reproductible. Pour y arriver, le moteur capture la vidéo image par image dans une version de Chrome fonctionnant en arrière-plan, puis il assemble ces images avec FFmpeg. Cette méthode évite notamment que des variations de timing des animations viennent modifier le résultat final. Pour obtenir un rendu identique sur différentes machines, le projet recommande toutefois son mode Docker, qui utilise les mêmes versions de Chrome et les mêmes polices.

Le framework HyperFrames s'adresse davantage aux développeurs et aux utilisateurs accompagnés d’un agent IA qu’aux débutants à la recherche d’un logiciel de montage traditionnel. Une application Studio permet néanmoins de créer des vidéos sans écrire de code. Il permet de produire régulièrement des vidéos à partir de données, d'automatiser leur fabrication et de générer des variantes à grande échelle.