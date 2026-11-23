Vous pensez que pour créer une vidéo, il faut impérativement maîtriser un logiciel de montage ou d'animation ? Plus maintenant avec Hyperframes. Les compositions sont écrites en HTML, CSS et JavaScript, puis transformées en vidéo. Ce projet open source est surtout prévu pour travailler avec des agents IA capables de générer et modifier ce code.
Plus besoin de passer par un format propriétaire ou de construire une interface complexe avant de commencer. Une page HTML, avec quelques attributs pour définir le déroulement des séquences, peut servir de composition, être prévisualisée dans un navigateur, puis convertie en vidéo. Le framework fonctionne notamment avec Node.js et FFmpeg, et peut être utilisé directement à partir d'une ligne de commande.
- Rendu vidéo MP4 déterministe
- Projets éditables après création par agent
- Éditeur visuel dans le navigateur
Une page Web devient une vidéo
Convertir une page Web en vidéo : une idée qui peut paraître surprenante. Et pourtant, HyperFrames utilise les technologies déjà employées pour créer des interfaces Web comme matériau de base pour les animations. HTML et CSS définissent les éléments visuels, tandis que JavaScript les anime. Le framework accepte notamment GSAP, Lottie, Three.js, Anime.js ou encore les animations CSS et Web Animations API.
Avec cette méthode vous produisez des contenus très différents : animations de textes, graphiques, cartes, démonstrations de produits, vidéos pour les réseaux sociaux, présentations… La librairie contient par ailleurs environ 450 blocs et composants réutilisables, des transitions aux légendes, en passant par les graphiques et les effets visuels.
Quand le code facilite le travail de l’IA
Puisque les vidéos sont décrites dans des fichiers HTML plutôt que dans une interface graphique propriétaire, un agent de programmation peut les créer et les modifier directement. Le projet fournit pour cela des skills destinés notamment à Claude Code, Codex, Cursor ou Gemini CLI.
L’agent peut ainsi suivre le processus de production : préparer la vidéo, écrire le HTML, ajouter les médias et les animations, vérifier le projet, générer une prévisualisation et enfin lancer le rendu. HyperFrames dispose également d'outils spécifiques pour intégrer des éléments provenant de Figma, convertir certains projets existants ou créer des présentations interactives, sous forme de diaporamas navigables plutôt que de vidéos MP4.
Autre particularité : HyperFrames cherche à rendre chaque export reproductible. Pour y arriver, le moteur capture la vidéo image par image dans une version de Chrome fonctionnant en arrière-plan, puis il assemble ces images avec FFmpeg. Cette méthode évite notamment que des variations de timing des animations viennent modifier le résultat final. Pour obtenir un rendu identique sur différentes machines, le projet recommande toutefois son mode Docker, qui utilise les mêmes versions de Chrome et les mêmes polices.
Le framework HyperFrames s'adresse davantage aux développeurs et aux utilisateurs accompagnés d’un agent IA qu’aux débutants à la recherche d’un logiciel de montage traditionnel. Une application Studio permet néanmoins de créer des vidéos sans écrire de code. Il permet de produire régulièrement des vidéos à partir de données, d'automatiser leur fabrication et de générer des variantes à grande échelle.
- Rendu vidéo MP4 déterministe
- Projets éditables après création par agent
- Éditeur visuel dans le navigateur