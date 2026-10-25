Le président américain adore renommer des endroits, pour laisser sa marque dans l'histoire. Mais pour une fois, on ne s'est pas laissé faire du côté de Google.
Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump semble omnipotent dans son pays, où on lui passe tous ses caprices. Et notamment dans son désir de changer le nom des endroits, que ce soit avec le Golfe du Mexique ou bien le lac Ontario. Google avait jusque-là toujours obtempéré, en mettant en place les changements demandés sur Google Maps - au point que Donald Trump a pu dire que Google lui « léchait le cul ». Mais il y a une limite à tout !
Donald Trump explique en plein meeting comment il voulait renommer l'océan Atlantique
Donald trump aime narrer des anecdotes le mettant en valeur, surtout face à de larges publics. Or, il enchaîne en ce moment les meetings, dans l'optique des prochaines midterms, ce qui l'a mené à raconter sa volonté cette fois de changer le nom de l'océan Atlantique.
Il a ainsi contacté le patron de Google, Sundar Pichai, pour lui demander de remettre le couvert. Sauf que cette fois, le patron de Google se serait rebiffé. « Non, non, non. Cette fois, je ne le ferai pas » aurait-il ainsi répondu à Donald Trump.
Sundar Pichai a une bonne raison pour dire non
Et il aurait une bonne excuse cette fois, pour pouvoir dire non à l'irascible président américain. Il a ainsi indiqué que ce cas était différent des précédents puisque les océans bordaient « de nombreux pays ». Ce qui en ferait un véritable casus belli international.
Donald Trump a, pour une fois, bien voulu faire marche arrière sur son projet loufoque, et expliqué qu'il allait « probablement s'abstenir » de changer le nom de l'océan Atlantique. Mais il aurait déjà un nouveau cheval de bataille, puisqu'il a dorénavant l'idée de changer le nom du plus grand océan au monde, l'océan Pacifique, qu'il voudrait appeler « océan Américain ».