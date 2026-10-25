Donald trump aime narrer des anecdotes le mettant en valeur, surtout face à de larges publics. Or, il enchaîne en ce moment les meetings, dans l'optique des prochaines midterms, ce qui l'a mené à raconter sa volonté cette fois de changer le nom de l'océan Atlantique.

Il a ainsi contacté le patron de Google, Sundar Pichai, pour lui demander de remettre le couvert. Sauf que cette fois, le patron de Google se serait rebiffé. « Non, non, non. Cette fois, je ne le ferai pas » aurait-il ainsi répondu à Donald Trump.