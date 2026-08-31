Ce décret intervient en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada. « En reconnaissance de cette ressource économique florissante et de son importance cruciale pour l'économie de notre nation et pour son peuple, j'ordonne que le lac soit officiellement rebaptisé lac Amérique », a écrit le président américain dans le texte du décret. Le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS) a enregistré ce nouveau nom à la demande du président. Google a ensuite mis à jour Maps et son moteur de recherche en conséquence, comme on peut le lire dans un billet publié sur son blog.

Les internautes établis aux États-Unis voient désormais « Lake America », ceux situés au Canada continuent de voir « Lake Ontario », et le reste du monde voit les deux noms l’un après l’autre. Google précise, dans son billet, que ce déploiement est encore en cours, et que certains comptes pourraient donc ne pas encore afficher le nouveau nom. J’ai fait l’expérience, en tapant dans mon Google Chrome « Lake America » et voici le résultat:

