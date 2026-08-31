Donald Trump vient de signer un décret qui renomme le lac Ontario en Lake America. Google a répercuté ce changement sur Maps et sur son moteur de recherche, mais uniquement pour une partie de ses utilisateurs.
Ce décret intervient en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada. « En reconnaissance de cette ressource économique florissante et de son importance cruciale pour l'économie de notre nation et pour son peuple, j'ordonne que le lac soit officiellement rebaptisé lac Amérique », a écrit le président américain dans le texte du décret. Le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS) a enregistré ce nouveau nom à la demande du président. Google a ensuite mis à jour Maps et son moteur de recherche en conséquence, comme on peut le lire dans un billet publié sur son blog.
Les internautes établis aux États-Unis voient désormais « Lake America », ceux situés au Canada continuent de voir « Lake Ontario », et le reste du monde voit les deux noms l’un après l’autre. Google précise, dans son billet, que ce déploiement est encore en cours, et que certains comptes pourraient donc ne pas encore afficher le nouveau nom. J’ai fait l’expérience, en tapant dans mon Google Chrome « Lake America » et voici le résultat:
Google avait renommé le golfe du Mexique
Belote et rebelote pour Donald Trump, puisque Google avait déjà cédé à sa demande en février 2025, un mois à peine après son retour à la Maison-Blanche, en rebaptisant le golfe du Mexique golfe d’Amérique sur Google Maps. L’entreprise s’appuyait aussi sur le GNIS, base de données officielle des noms géographiques aux États-Unis et administrée par l’Institut géologique américain avec le Conseil des noms géographiques.
Google explique appliquer, pour toute étendue d’eau dont l’appellation diffère d’un pays à l’autre, le nom retenu par la source gouvernementale du pays concerné plutôt qu’une dénomination unique. Le décret de 2026 sur le lac Ontario reprend d’ailleurs la même mécanique administrative que celui de 2025 sur le golfe. Il charge le Conseil des noms géographiques d’acter le changement, avant que les bases de données publiques, dont le GNIS, ne le répercutent automatiquement vers les services tiers connectés, Google Maps compris. L’affichage variait alors selon la localisation de l’internaute, comme aujourd’hui avec le lac Ontario. Les utilisateurs américains voyaient « Gulf of America », les utilisateurs mexicains continuaient de voir « Golfo de México », et les deux appellations coexistaient partout ailleurs, y compris en France.
Cette architecture technique, conçue pour ce type de désaccord entre pays sur le nom d'un lieu, a donc simplement été réutilisée pour le lac partagé entre les États-Unis et le Canada.
Google avait retiré des centaines d’avis négatifs
Le précédent du golfe avait aussi suscité une controverse sur la modération des fiches Google Maps. Des centaines d’avis à une étoile avaient envahi la fiche du lieu pour protester contre le changement de nom, certaines personnalités publiques encourageant même cette mobilisation. Google avait alors désactivé les publications sur cette fiche. « Les publications sont actuellement désactivées », indiquait une note affichée sur la page. Cette formulation est utilisée lorsque l’entreprise réserve aux lieux où elle anticipe des contenus contraires à ses règles.
Rien de tel pour l’instant n’a été rapporté sur la fiche du lac Ontario. Apple Plans et Bing Maps n’ont pas, à l’heure où j’écris ces lignes, encore renommé le lac, contrairement au précédent du golfe, aligné par l’ensemble des services cartographiques en quelques semaines.
Le lac Ontario forme par ailleurs une frontière directe entre les États-Unis et le Canada. Cette configuration différente de celle du golfe du Mexique complique techniquement une extension du changement à l'ensemble des services de cartographie.
- Précision des cartes
- Base de données très riche
- Mises à jour rapides
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