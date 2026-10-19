Le président a évoqué sa décision de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, ainsi que le lac Ontario, récemment renommé "Lake America". Il pense qu'il n'aurait pas pu y parvenir lors de son premier mandat, le second étant à ses yeux plus puissant. Il a ensuite affirmé : "J'ai appelé Google, Google Maps. Google n'aurait pas pris mon appel pendant le premier mandat. Maintenant, ils me lèchent le cul". Selon CNBC, ce rassemblement visait à mobiliser l'électorat républicain, alors que les droits de douane et la guerre contre l'Iran font monter les prix.