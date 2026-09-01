MapQuest a refusé de renommer le lac Ontario en "Lake America", et de suivre le récent décret de la Maison-Blanche. L'alternative à Google Maps grimpe en tête des classements de l'App Store outre-Atlantique.
MapQuest occupe la première place des applications de navigation gratuites sur l'App Store américain, avec un taux d'usage multiplié par 50 par rapport à une semaine normale. Le service a refusé d'appliquer le décret présidentiel qui demande de renommer le lac Ontario "Lake America".
Du golfe du Mexique au lac Ontario, la même ligne de conduite
Le décret ordonne au département de l'Intérieur américain de renommer le lac, lequel borde la ville de Toronto ou Hamilton au Canada ou Rochester aux États-Unis. Entre les deux pays, la situation est plutôt tendue. Les discussions commerciales entre Washington et Ottawa ont échoué. Les États-Unis ont imposé 50% de droits de douane sur 20 milliards de dollars de produits canadiens, et le Canada s'apprêtait à répliquer. Si Google a été le premier à renommer le lac Ontario, MapQuest, de son côté, a refusé de procéder au changement. Dimanche soir, sur l'App Store d'Apple, l'application occupait la première place de la catégorie Navigation et la huitième place générale (jeux compris) aux États-Unis. MapQuest se positionnait également en seconde position au classement général au Canada avant d'atteindre la première place lundi.
Le cabinet Sensor Tower évalue à 184 000 le nombre de téléchargements mondiaux pour la semaine du 24 août, dont 162 000 aux États-Unis. C'est 10 fois plus que d'ordinaire. Les téléchargements quotidiens américains ont bondi de 128% entre le 26 et le 30 août. MapQuest parle, de son côté, de centaines de milliers de nouveaux téléchargements depuis jeudi. Son directeur général, Doug Berger explique vouloir reprendre la même approche que pour le golfe du Mexique qu'il avait également refusé de renommer. Chez Google, on avait aussi procédé au changement de nom. Un outil pour rebaptiser le lac Ontario à sa guise est quand même disponible sur cette page.
Aux États-Unis, les noms géographiques officiels dépendent du Geographic Names Information System (GNIS), une base de données tenue par le gouvernement. Google Maps la suit et "Lake America" s'affiche désormais côté américain, "lac Ontario" reste visible au Canada, et les deux noms coexistent ailleurs. De son côté, Apple Maps n'a rien changé et n'a fait aucune déclaration sur ses intentions. La firme de Cupertino avait toutefois renommé le Golfe du Mexique.
MapQuest ? Le service a été lancé en 1996, l'un des tout premiers services de cartographie en ligne. Racheté par AOL peu après son entrée en Bourse, il est ensuite passé sous le contrôle de Verizon, qui avait absorbé AOL, avant que System1 ne rachète la marque en 2019. En France, le service n'est disponible que sous la forme d'une application Web. Son app mobile n'est plus proposée au téléchargement qu'en Amérique du Nord. Sur l'ensemble de 2026, cette dernière totalise 24,4 millions de téléchargements, dont 97% aux États-Unis.
Parmi les alternatives à Google Maps disponibles en France, on retrouve CoMaps, dérivé de Organic Maps, Mappy, ou Here WeGo.
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