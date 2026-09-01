Le décret ordonne au département de l'Intérieur américain de renommer le lac, lequel borde la ville de Toronto ou Hamilton au Canada ou Rochester aux États-Unis. Entre les deux pays, la situation est plutôt tendue. Les discussions commerciales entre Washington et Ottawa ont échoué. Les États-Unis ont imposé 50% de droits de douane sur 20 milliards de dollars de produits canadiens, et le Canada s'apprêtait à répliquer. Si Google a été le premier à renommer le lac Ontario, MapQuest, de son côté, a refusé de procéder au changement. Dimanche soir, sur l'App Store d'Apple, l'application occupait la première place de la catégorie Navigation et la huitième place générale (jeux compris) aux États-Unis. MapQuest se positionnait également en seconde position au classement général au Canada avant d'atteindre la première place lundi.

Le cabinet Sensor Tower évalue à 184 000 le nombre de téléchargements mondiaux pour la semaine du 24 août, dont 162 000 aux États-Unis. C'est 10 fois plus que d'ordinaire. Les téléchargements quotidiens américains ont bondi de 128% entre le 26 et le 30 août. MapQuest parle, de son côté, de centaines de milliers de nouveaux téléchargements depuis jeudi. Son directeur général, Doug Berger explique vouloir reprendre la même approche que pour le golfe du Mexique qu'il avait également refusé de renommer. Chez Google, on avait aussi procédé au changement de nom. Un outil pour rebaptiser le lac Ontario à sa guise est quand même disponible sur cette page.