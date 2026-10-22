Selon une enquête publiée par Ars Technica, des chercheurs de Northeastern University ont étudié les communications réseau de 12 téléviseurs appartenant à dix marques différentes. Au total, ils ont réalisé près de 6 000 expériences pour observer le comportement de ces appareils dans différentes situations.

Ils se sont intéressés à l’ACR, pour Automatic Content Recognition. Cette technologie permet aux téléviseurs de reconnaître les programmes affichés à l’écran, qu’ils proviennent d’une chaîne traditionnelle, d’une application ou d'un appareil branché en HDMI.

Les fabricants peuvent ensuite exploiter ces informations pour mesurer les audiences et personnaliser les publicités, même s’il est possible de reprendre le contrôle sur ses données avec quelques réglages.

En principe, chacun peut désactiver ce suivi depuis les paramètres de confidentialité. Sauf que les résultats de l’étude racontent une histoire un peu différente.

Sur les téléviseurs Samsung fonctionnant sous Tizen, les chercheurs ont observé des communications vers des serveurs associés à l’ACR dans plusieurs situations, notamment lors de l’utilisation des applications intégrées, de la télévision traditionnelle ou d'une source HDMI.

Chez Vizio, le résultat est encore plus surprenant : des échanges réseau persistent dans 100 % des scénarios testés après le refus du suivi. Même lorsque le téléviseur ne diffuse aucun programme, ces communications ne disparaissent pas.

Roku présente également un comportement comparable, mais uniquement avec son application The Roku Channel. Une particularité déjà mentionnée dans les conditions d’utilisation du constructeur.