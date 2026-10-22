Désactiver le suivi publicitaire de son téléviseur connecté ne suffirait pas toujours à interrompre ses communications avec les serveurs chargés d’analyser les programmes regardés. Une étude américaine révèle des échanges suspects chez Samsung et Vizio, qui soulèvent de sérieuses questions sur le respect de la vie privée.
Vous avez pris le temps de parcourir les paramètres de votre téléviseur pour désactiver les options de suivi publicitaire ? Vous pensiez sans doute avoir retrouvé un peu de tranquillité. Malheureusement, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Des chercheurs américains ont examiné les communications réseau de plusieurs Smart TV pour vérifier si les fabricants respectaient réellement les choix de leurs utilisateurs. Et ils ont découvert que certains appareils continuaient de communiquer avec des serveurs associés au suivi des contenus, même après la désactivation de cette fonction. Une découverte qui ne prouve pas que les téléviseurs continuent de nous espionner, mais qui n’a franchement rien de rassurant.
Le suivi est désactivé, mais les téléviseurs continuent de communiquer
Selon une enquête publiée par Ars Technica, des chercheurs de Northeastern University ont étudié les communications réseau de 12 téléviseurs appartenant à dix marques différentes. Au total, ils ont réalisé près de 6 000 expériences pour observer le comportement de ces appareils dans différentes situations.
Ils se sont intéressés à l’ACR, pour Automatic Content Recognition. Cette technologie permet aux téléviseurs de reconnaître les programmes affichés à l’écran, qu’ils proviennent d’une chaîne traditionnelle, d’une application ou d'un appareil branché en HDMI.
Les fabricants peuvent ensuite exploiter ces informations pour mesurer les audiences et personnaliser les publicités, même s’il est possible de reprendre le contrôle sur ses données avec quelques réglages.
En principe, chacun peut désactiver ce suivi depuis les paramètres de confidentialité. Sauf que les résultats de l’étude racontent une histoire un peu différente.
Sur les téléviseurs Samsung fonctionnant sous Tizen, les chercheurs ont observé des communications vers des serveurs associés à l’ACR dans plusieurs situations, notamment lors de l’utilisation des applications intégrées, de la télévision traditionnelle ou d'une source HDMI.
Chez Vizio, le résultat est encore plus surprenant : des échanges réseau persistent dans 100 % des scénarios testés après le refus du suivi. Même lorsque le téléviseur ne diffuse aucun programme, ces communications ne disparaissent pas.
Roku présente également un comportement comparable, mais uniquement avec son application The Roku Channel. Une particularité déjà mentionnée dans les conditions d’utilisation du constructeur.
Les fabricants continuent-ils de collecter vos données ? Le doute persiste
Il faut toutefois apporter une précision importante : les chercheurs ont observé du trafic réseau, mais ils n’ont pas pu déterminer exactement ce qui était transmis.
Ces communications sont chiffrées, ce qui empêche de connaître leur contenu. Rien ne prouve donc que Samsung ou Vizio continuent effectivement de collecter les programmes regardés après le refus de leurs utilisateurs.
Plusieurs explications restent possibles. Le mécanisme de suivi pourrait continuer à fonctionner malgré sa désactivation, un bug pourrait provoquer des communications inutiles, ou les serveurs pourraient simplement ignorer les informations reçues. Cette dernière hypothèse semble peu probable aux chercheurs, mais ils ne disposent pas des éléments nécessaires pour l’écarter définitivement.
Lorsqu’on désactive le suivi publicitaire de son téléviseur, on s’attend à ce que les communications associées s’arrêtent. Or, les résultats de cette étude montrent qu’il est difficile de savoir si ce choix est réellement respecté, sans aller inspecter soi-même le trafic de son réseau domestique.
Les auteurs de l’étude proposent d’ailleurs plusieurs solutions pour limiter ces échanges. La première consiste à bloquer les domaines associés à l’ACR depuis son routeur, à l’aide d’une liste d’adresses qu’ils ont publiée. Une opération qui demande quelques connaissances techniques.
L'autre possibilité est plus radicale : déconnecter complètement le téléviseur d’Internet et passer par un boîtier externe ne pratiquant pas ce type de reconnaissance des contenus.
Pas forcément ce qu'on imaginait devoir faire en achetant une Smart TV. D’autant que ces observations concernent des appareils testés aux États-Unis et ne permettent pas d’affirmer que les modèles vendus en France se comportent exactement de la même manière.