Publicités, recommandations sponsorisées, applications imposées… Les interfaces des téléviseurs connectés finissent par agacer certains utilisateurs. Au point que des développeurs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour leur rendre une interface plus simple. Un projet open source baptisé CleanYour.tv illustre cette nouvelle manière de reprendre la main sur son téléviseur.
Tout est parti d'un problème assez banal. En voulant utiliser le téléviseur Xiaomi de ses parents, un développeur connu sous le pseudonyme Gathin s'est retrouvé face à une publicité avant même de pouvoir accéder à Netflix. Plutôt que de chercher un réglage pour la masquer, il a demandé à Claude Code, l'assistant de programmation d'Anthropic, de repenser l'interface du téléviseur. Le résultat, partagé le 17 octobre, a donné naissance à CleanYour.tv, un projet désormais accessible sur GitHub.
Une IA pour faire le ménage dans Android TV
Le principe repose sur les outils de débogage déjà intégrés à Android. Depuis un ordinateur connecté au même réseau que le téléviseur, un assistant de programmation comme Claude Code peut identifier l'appareil, examiner les composants installés et proposer de désactiver ceux qui servent notamment aux publicités, aux recommandations ou à certaines fonctions de suivi.
Sur le téléviseur Xiaomi à l'origine du projet, le développeur affirme avoir neutralisé 25 composants logiciels avant d'installer un nouvel écran d'accueil inspiré de celui d'Apple TV. Les applications habituelles restent accessibles, mais elles retrouvent la première place, sans les nombreux contenus promotionnels imposés par le fabricant.
La démarche ne nécessite ni root ni modification du micrologiciel. Les composants concernés sont désactivés plutôt que supprimés, ce qui permet en principe de revenir à la configuration précédente. Le projet fournit d'ailleurs des instructions de restauration.
CleanYour.tv n'est toutefois pas une application classique que l'on installe en quelques clics. Il faut activer les options de développement du téléviseur, autoriser le débogage et disposer d'un assistant capable d'exécuter les commandes nécessaires. L'IA sert principalement à adapter et automatiser des manipulations techniques déjà possibles sur Android.
Reprendre le contrôle de sa TV, mais à quel prix ?
L'idée n'est pas entièrement nouvelle. Des lanceurs alternatifs comme Projectivy Launcher permettent déjà de remplacer l'accueil de Google TV par une interface plus épurée. CleanYour.tv va plus loin en s'attaquant également à certains services préinstallés, avec l'aide d'une IA pour identifier les éléments à désactiver.
- Interface sans publicités
- Personnalisation avancée
- Raccourcis pratiques
Et la méthode ne fonctionne pas uniquement sur le téléviseur Xiaomi à l'origine du projet. Frandroid a reproduit l'expérience sur un téléviseur Philips de 2021. En une dizaine de minutes, une vingtaine de composants ont été désactivé, suivis de l'installation d'un nouvel écran d'accueil et d'une amélioration sensible de la fluidité. L'expérience n'a toutefois pas été exempte de difficultés, notamment des plantages d'applications et des modifications touchant aux mises à jour automatiques. C'est aussi là que résident les risques. Désactiver certains composants peut perturber des fonctions utiles ou priver le téléviseur de correctifs de sécurité. Malgré les possibilités de restauration, mieux vaut donc savoir ce que l'on modifie.
La démarche ne se limite d'ailleurs plus à Android TV et Google TV. Des développeurs explorent également des solutions similaires pour les téléviseurs Samsung sous Tizen et LG sous webOS. Les méthodes diffèrent toutefois sensiblement : ces systèmes plus fermés ne permettent pas de désactiver les composants ou de remplacer l'écran d'accueil aussi facilement qu'avec Android. Certaines adaptations nécessitent des outils de développement spécifiques, voire un appareil supplémentaire pour maintenir l'interface alternative. Les possibilités et les risques varient donc selon les modèles.
Surtout, supprimer les publicités de l'écran d'accueil ne fait pas disparaître celles de YouTube ou des plateformes de streaming. L'utilisateur reprend le contrôle de l'interface, pas des services auxquels il est abonné.
Cette initiative illustre malgré tout une frustration bien réelle. Depuis plusieurs années, la publicité s'invite jusque dans les menus des téléviseurs, parfois même dans les modes censés limiter les distractions. Et derrière ces interfaces se pose une autre question, moins visible : celle de la collecte des données. Nous avons notamment détaillé comment l'ACR permet à certains téléviseurs d'analyser les contenus affichés à l'écran, afin de mieux connaître les habitudes de visionnage de leurs utilisateurs.
CleanYour.tv s'inscrit dans ce contexte, même s'il ne prétend pas résoudre à lui seul les problèmes de suivi publicitaire ou de collecte de données. Son succès révèle surtout un paradoxe : à mesure que les fabricants enrichissent leurs téléviseurs de fonctions connectées, certains propriétaires cherchent au contraire à les simplifier. Quitte à mobiliser l'intelligence artificielle pour retrouver ce qu'ils pensaient avoir acheté : un écran dont ils maîtrisent l'interface.