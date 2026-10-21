Cette initiative illustre malgré tout une frustration bien réelle. Depuis plusieurs années, la publicité s'invite jusque dans les menus des téléviseurs, parfois même dans les modes censés limiter les distractions. Et derrière ces interfaces se pose une autre question, moins visible : celle de la collecte des données. Nous avons notamment détaillé comment l'ACR permet à certains téléviseurs d'analyser les contenus affichés à l'écran, afin de mieux connaître les habitudes de visionnage de leurs utilisateurs.



CleanYour.tv s'inscrit dans ce contexte, même s'il ne prétend pas résoudre à lui seul les problèmes de suivi publicitaire ou de collecte de données. Son succès révèle surtout un paradoxe : à mesure que les fabricants enrichissent leurs téléviseurs de fonctions connectées, certains propriétaires cherchent au contraire à les simplifier. Quitte à mobiliser l'intelligence artificielle pour retrouver ce qu'ils pensaient avoir acheté : un écran dont ils maîtrisent l'interface.