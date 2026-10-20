Les nouveautés du HomePod mini 2 ne seront finalement pas toutes réservées à la nouvelle enceinte d’Apple. Avec la mise à jour 27.2, plusieurs fonctions vont également profiter aux anciens modèles, dont une animation lumineuse présentée la semaine dernière.
Vous possédez déjà un HomePod mini et n’avez pas franchement envie de repasser à la caisse pour le nouveau modèle ? Apple a une bonne nouvelle pour vous. Quelques jours après la présentation du HomePod mini 2, la version Release Candidate du logiciel HomePod 27.2 révèle que certaines nouveautés seront également proposées aux enceintes existantes. De quoi prolonger leur durée de vie, même si toutes les fonctions annoncées la semaine dernière ne seront pas disponibles sur les anciennes générations.
Les anciens HomePod vont aussi s’illuminer au rythme de la musique
La principale surprise concerne l’Illumination sonore, ou Sound Glow, présentée par Apple comme l’une des nouveautés de son HomePod mini 2.
Comme l’a découvert MacRumors, cette fonction sera également disponible sur le HomePod mini original, commercialisé en 2020, ainsi que sur le grand HomePod de deuxième génération. Le principe est assez simple : la surface tactile supérieure de l’enceinte s’illumine et change de couleur au rythme de la musique. Les animations s’adaptent notamment aux basses, aux aigus et aux couleurs de la pochette du morceau en cours de lecture.
L’effet fonctionne également avec les podcasts et les sons d’ambiance proposés par Apple. Un petit ajout esthétique, certes, mais qui permettra aux enceintes existantes de profiter d’une partie des nouveautés du modèle 2026. Seul le HomePod original, lancé en 2018, reste exclu de cette fonction.
Une fois la mise à jour installée, l’Illumination sonore pourra être activée dans les réglages du HomePod, si l’iPhone est bien mis à jour vers iOS 27.2. Les utilisateurs disposant d'une Apple TV 4K associée pourront également la contrôler depuis le centre de contrôle du boîtier.
De nouvelles possibilités avec le Mac et l’Apple TV, mais quelques limites
HomePod 27.2 apporte aussi la possibilité d’utiliser une enceinte comme sortie audio par défaut d’un Mac compatible. Apple impose toutefois un ordinateur équipé du Wi-Fi 6E ou d’une version plus récente.
Autre nouveauté, un réglage permettra de verrouiller les commandes tactiles situées sur le dessus de l’enceinte, pour éviter les manipulations accidentelles.
Enfin, la mise à jour prépare le nouveau système surround à quatre enceintes de l’Apple TV 4K, une nouveauté annoncée lors de la présentation de la dernière box TV. Seuls les HomePod de deuxième génération et les HomePod mini 2 pourront en profiter, à condition de posséder la nouvelle Apple TV 4K. Les premiers HomePod mini restent exclus.
Ces fonctions sont actuellement présentes dans la Release Candidate de HomePod 27.2, distribuée aux développeurs et aux testeurs des versions bêta. Le lancement public est attendu prochainement, probablement au début de la dernière semaine d'octobre.
Les propriétaires d’anciens HomePod pourront donc profiter de quelques améliorations sans renouveler leur matériel. Pas de quoi transformer radicalement leur enceinte, mais on ne va pas bouder une mise à jour qui apporte autre chose que les habituels correctifs de stabilité.