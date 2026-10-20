HomePod 27.2 apporte aussi la possibilité d’utiliser une enceinte comme sortie audio par défaut d’un Mac compatible. Apple impose toutefois un ordinateur équipé du Wi-Fi 6E ou d’une version plus récente.

Autre nouveauté, un réglage permettra de verrouiller les commandes tactiles situées sur le dessus de l’enceinte, pour éviter les manipulations accidentelles.

Enfin, la mise à jour prépare le nouveau système surround à quatre enceintes de l’Apple TV 4K, une nouveauté annoncée lors de la présentation de la dernière box TV. Seuls les HomePod de deuxième génération et les HomePod mini 2 pourront en profiter, à condition de posséder la nouvelle Apple TV 4K. Les premiers HomePod mini restent exclus.

Ces fonctions sont actuellement présentes dans la Release Candidate de HomePod 27.2, distribuée aux développeurs et aux testeurs des versions bêta. Le lancement public est attendu prochainement, probablement au début de la dernière semaine d'octobre.

Les propriétaires d’anciens HomePod pourront donc profiter de quelques améliorations sans renouveler leur matériel. Pas de quoi transformer radicalement leur enceinte, mais on ne va pas bouder une mise à jour qui apporte autre chose que les habituels correctifs de stabilité.