La capacité de la batterie de l’iPhone Duo était l’une des dernières inconnues du smartphone pliant d’Apple. Un document réglementaire déposé en Europe au moment des précommandes vient d’y répondre : 4 883 mAh, répartis sur deux cellules distinctes.
Dès l’ouverture des précommandes, Apple a transmis aux autorités européennes un document officiel détaillant la configuration interne de la batterie. Le total de 4 883 mAh provient de deux cellules : une de 2 962 mAh et une de 1 921 mAh. Ce chiffre place l’iPhone Duo exactement entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.
L’iPhone Duo se place juste derrière les modèles Pro Max
Le Duo devance largement la majorité des iPhone récents. L’iPhone 18 Pro (4 288 mAh) se retrouve 12 % en dessous, tandis que l’iPhone 17 Pro (4 252 mAh) affiche un écart presque identique, à -13 %. Plus loin dans le classement, l’iPhone 17e dispose de 4 005 mAh (-18 %), suivi de l’iPhone 17 et de ses 3 692 mAh (-24 %). L’iPhone Air ferme la marche, bon dernier avec ses 3 149 mAh, soit 36 % de moins que le Duo. Ces chiffres concernent les versions eSIM, dont les batteries sont plus généreuses que celles des modèles à SIM physique.
Deux modèles font néanmoins mieux. Avec ses 5 088 mAh, l’iPhone 17 Pro Max dépasse le Duo de 4 %. Quant à l’iPhone 18 Pro Max, il reste le champion incontesté de la gamme avec 5 567 mAh, soit une capacité supérieure de 14 % à celle du modèle pliant.
Une autonomie qui varie selon l’écran utilisé
Les données de lecture vidéo fournies par Apple révèlent une particularité propre au format pliable. Sur l’écran externe, l’iPhone Duo atteint 44 heures, un résultat proche des 45 heures annoncées pour l’iPhone 18 Pro Max et supérieur aux 36 heures de l’iPhone 18 Pro. En revanche, lorsque l’on passe au grand écran intérieur, cette durée tombe à 31 heures.
À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max atteint 39 heures, l’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 17 Pro plafonnent à 33 heures chacun, l’iPhone 17 à 30 heures, l’iPhone Air à 27 heures et l’iPhone 17e à 26 heures. Le Duo se place ainsi parmi les modèles les plus endurants lorsque l’on utilise son écran externe, mais son autonomie baisse nettement avec l’écran intérieur.
Tout dépendra donc de la façon dont on utilise l’iPhone Duo. En privilégiant l’écran externe, il peut rivaliser avec les meilleurs iPhone. Mais ceux qui profiteront pleinement du grand écran intérieur, et ce serait dommage de s’en priver, devront composer avec une autonomie plus limitée.