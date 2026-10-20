Le Duo devance largement la majorité des iPhone récents. L’iPhone 18 Pro (4 288 mAh) se retrouve 12 % en dessous, tandis que l’iPhone 17 Pro (4 252 mAh) affiche un écart presque identique, à -13 %. Plus loin dans le classement, l’iPhone 17e dispose de 4 005 mAh (-18 %), suivi de l’iPhone 17 et de ses 3 692 mAh (-24 %). L’iPhone Air ferme la marche, bon dernier avec ses 3 149 mAh, soit 36 % de moins que le Duo. Ces chiffres concernent les versions eSIM, dont les batteries sont plus généreuses que celles des modèles à SIM physique.

Deux modèles font néanmoins mieux. Avec ses 5 088 mAh, l’iPhone 17 Pro Max dépasse le Duo de 4 %. Quant à l’iPhone 18 Pro Max, il reste le champion incontesté de la gamme avec 5 567 mAh, soit une capacité supérieure de 14 % à celle du modèle pliant.