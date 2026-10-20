On passe sur les nombreuses options proposées, en retenant quand même qu’il est possible d’opter pour 512 Go de SSD moyennant un supplément, en choisissant ou non de conserver du stockage au format UFS sur la carte mère, souligne NotebookCheck.

Côté écran, HP nous propose une dalle Full HD+ / 60 Hz affichant 300 cd/m2 de luminance et couvrant seulement 62,5 % du spectre sRGB. Pas de quoi sabrer le champagne, mais ce type de panneau reste suffisant en bureautique, surtout à ce prix. Une option tactile est par ailleurs disponible et il faut compter 20 dollars supplémentaires pour ajouter le rétroéclairage au clavier, qui comporte, du reste, un pavé numérique.

Côté batterie, l’Omnibook 3 dispose enfin d’une capacité de 41 Wh lui conférant jusqu’à 20 heures d’autonomie selon HP, qui évoque alors de la lecture vidéo 1080p locale avec la luminosité de l’écran à environ 70 %. En usage bureautique et multimédia quotidien, tablez plutôt sur une douzaine d’heures, ce qui reste crédible à ce niveau de prix.

Nous avons contacté HP France pour en savoir plus sur les prix de ce modèle Snapdragon C dans l’Hexagone.