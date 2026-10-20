L’Omnibook 3 n’est pas une nouveauté à proprement parler chez HP, mais ce modèle se décline en cette fin d’année au travers d’une nouvelle configuration 16 pouces motorisée par un processeur encore peu répandu : le Snapdragon C. Si ses performances s’annoncent modestes, le prix et l’autonomie de l’engin, eux, pourraient bien faire mouche sur l’entrée de gamme.
Dans le sillage du MacBook Neo, toute une flopée de PC portables à 800 euros a été lancée par les constructeurs de modèles Windows. On pense par exemple à l'ASUS Zenbook 14, au Acer Swift Air 14 ou encore au Tecno MegaBook T14 Air… mais tous ont pour point commun de se limiter au format 14 pouces. Ce n’est pas le cas du nouveau HP Omnibook 3 qui nous intéresse aujourd’hui.
Fort d’un format 16 pouces plus confortable, ce dernier tire parti d’un processeur Snapdragon C (C1-10-100), annoncé au printemps mais encore peu usité, pour s’installer sur l’entrée de gamme avec la promesse d’une autonomie vraiment généreuse.
Un PC « efficace et pas cher » ? Peut-être, mais attention quand même…
Pour contexte, le HP Omnibook 3 de 16 pouces existait déjà sur le marché depuis quelques mois, notamment au travers d’une configuration Snapdragon X (X1P-26-100) qui avait plutôt été saluée pour son rapport équipement / prix et son autonomie. Avec cette nouvelle version Snapdragon C, l’appareil se positionne à un tarif encore plus accessible, avec un prix de départ fixé à 599 dollars (hors taxes) aux États-Unis. Une version qui vient toutefois avec un énorme désavantage.
Pour débuter à ce prix, l’appareil n’embarque que 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage au format UFS. Une fiche technique très maigrelette, que l’on ne peut pas décemment recommander en 2026. HP vend clairement un PC jetable et pratiquement inutilisable à ce prix. Heureusement, on passe à 8 Go de LPDDR5 et 256 Go de SSD sur la mouture proposée à 769 dollars. Une configuration bien plus acceptable.
Le petit Snapdragon C aux manettes pour 20 heures sur batterie ?
On passe sur les nombreuses options proposées, en retenant quand même qu’il est possible d’opter pour 512 Go de SSD moyennant un supplément, en choisissant ou non de conserver du stockage au format UFS sur la carte mère, souligne NotebookCheck.
Côté écran, HP nous propose une dalle Full HD+ / 60 Hz affichant 300 cd/m2 de luminance et couvrant seulement 62,5 % du spectre sRGB. Pas de quoi sabrer le champagne, mais ce type de panneau reste suffisant en bureautique, surtout à ce prix. Une option tactile est par ailleurs disponible et il faut compter 20 dollars supplémentaires pour ajouter le rétroéclairage au clavier, qui comporte, du reste, un pavé numérique.
Côté batterie, l’Omnibook 3 dispose enfin d’une capacité de 41 Wh lui conférant jusqu’à 20 heures d’autonomie selon HP, qui évoque alors de la lecture vidéo 1080p locale avec la luminosité de l’écran à environ 70 %. En usage bureautique et multimédia quotidien, tablez plutôt sur une douzaine d’heures, ce qui reste crédible à ce niveau de prix.
Nous avons contacté HP France pour en savoir plus sur les prix de ce modèle Snapdragon C dans l’Hexagone.