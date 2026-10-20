De son côté, le système de conduite autonome de Rivian permet aujourd’hui de lâcher le volant, à condition de continuer à surveiller la route. D’ici à la fin de l’année, il doit être capable de mener une voiture d’un point de départ à une destination sans intervention, toujours sous le contrôle du conducteur. La véritable autonomie devrait arriver en 2028, avec la version robotaxi de la R2.